Neues Leben in der Gaststätte Geisenbrunn

Endlich. Die Gaststätte Geisenbrunn hat neue Pächter. Das Ehepaar Magdalena und Stjepan Madunic will schon im August eröffnen.

Gilching – Es war die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Doch letztendlich hat sich der Aufwand gelohnt, strahlte Vize-Bürgermeister Martin Fink am Freitag bei der Schlüsselübergabe an die neuen Wirtsleute der Gaststätte Geisenbrunn. Eröffnung ist für den 1. August vorgesehen. Sollten aber noch wichtige Details für einen optimalen Neustart fehlen, unter anderem ein Lavastein-Grill, wird der Start um ein paar Tage verschoben.

„Es ist unsere erste Gaststätte. Ein Traum, den wir nun verwirklichen können und deshalb soll am Anfang alles so perfekt wie möglich sein“, sagt Stjepan Madunic. Ehefrau Magdalena nickt zustimmend. Beide kommen aus Kroatien, sprechen gut Deutsch und haben das Gastro-Gewerbe von der Pike auf gelernt. „Ich musste schon als Kind beim Opa im Wirtshaus und bei der Mama im Hotel mithelfen. Für mich stand schon immer fest, dass ich in die Gastronomie gehen werde, weil mir der Umgang mit Menschen Spaß macht“, betont der 29-Jährige. Sowohl er wie auch seine 26-jährige Ehefrau haben unter anderem eine vierjährige Ausbildung zum Hotelfachmann beziehungsweise zur Hotelfachfrau absolviert. Es folgten Erfahrungen als Hausdame sowie im Service-Bereich. 2017 heiratete das Paar und suchte eine langfristige Perspektive in der Gastronomie. Vor einem Jahr wurde Sohn Luka geboren, im Dezember kommt das zweite Kind zur Welt.

Die Auswahl der neuen Wirte sei nicht leicht gefallen, räumt Fink ein. „Wir hatten über 50 Bewerbungen. Die meisten aber taugten nichts. Da waren Bedienungen und Köche darunter, die nicht einmal eine ordentliche Speisekarte schreiben konnten. Es fand ein Casting statt, aus dem Stjepan und Magdalena als Sieger hervorgingen. Sie hatten ein schlüssiges Konzept und sie passen auch menschlich gut zu uns nach Geisenbrunn.“ Immerhin mussten der unbefristeten Verpachtung nicht nur der Gemeinderat, sondern auch der Förderverein Gaststätte Geisenbrunn zustimmen, dessen Vorsitzender Fink ist.

Vorerst wird es bayrisch-kroatische Küche geben, doch eine Erweiterung der kulinarischen Angebote ist schon in Vorbereitung. „Wichtig ist uns, dass sich unsere Gäste wohl fühlen und unser Haus zufrieden verlassen“, betont Stjepan Madunic. Bekanntlich ist das 1977 errichtete Haus mit insgesamt über 300 Plätzen plus Wirtsgarten auch Heimat etlicher Vereine.

Uli Singer