Radfahrerin (12) bei Unfall in Gilching leicht verletzt

Eine 12-jährige Radfahrerin kollidierte am Dienstagabend in Gilching mit einem Kleintransporter. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Gilching – Eine zwölf Jahre alte Radfahrerin ist in Gilching mit einem Kleintransporter kollidiert. Am Dienstag gegen 17.45 Uhr fuhr die Gilchinger Schülerin verbotswidrig auf dem rechten Gehweg der Pollinger Straße in Richtung Karolingerstraße, teilt die Polizei mit. An der Einmündung Schäftlarner Weg missachtete sie die Vorfahrt des VW-Transporters, an dessen Steuer ein 23-jähriger Fluggerätemechaniker aus Gilching saß.

Das Mädchen fuhr in die Fahrertür, stürzte zu Boden und wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Starnberger Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei Germering weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr zwar auf Gehwegen mit dem Fahrrad fahren dürfen, beim Queren von Straßeneinmündungen allerdings absteigen und schieben müssen.