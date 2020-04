Roberto Seidel zieht Gilchings Register

Roberto Seidel übernimmt in der Pfarrgemeinde St. Sebastian in Gilching das Amt des Kirchenmusikers.

Gilching – Die Schlüssel für sein Büro in der Pfarrkirche Maria vom Guten Rat in München gab der Kirchenmusiker und Dirigent Roberto Seidel nach 20 Jahren erst vor wenigen Tagen ab. Seit einer Woche nun ist der Halbitaliener offiziell der neue Kirchenmusiker der Pfarrgemeinde St. Sebastian in Gilching. „Ich sehe das als eine Einladung, etwas neu zu gestalten“, sagt der 60-Jährige über seinen Amtsantritt im Landkreis.

„Im Dezember sah ich Seidel während des Bewerbungsprozesses zum ersten Mal. Er und ein Mitbewerber mussten einen Gottesdienst und eine Chorprobe halten“, sagt Irmgard Feuerer, die das Amt bis Anfang April stellvertretend führte. Die pensionierte Kirchenmusikerin sprang September kurzfristig in Gilching ein, nachdem Seidels Vorgänger, Markus Schweiger, mit 53 Jahren überraschend verstorben war. „Ein fremder Chor ist für jeden Kirchenmusiker eine Herausforderung, aber Seidel überzeugte mit Berufserfahrung, guter Vorbereitung und seiner Persönlichkeit“, sagt die 65-Jährige.

„Ohne den Chor zu kennen hat er den Sängern vor der Probe das Beileid für den Verlust seines Vorgängers ausgesprochen“, erinnert sich auch Pfarrer Franz von Lüninck an den Probentag zurück. Er und Seidel kennen sich noch aus München, wo sie von 2002 bis 2012 zusammengearbeitet haben. Die trauernden Chormitglieder hätten Seidels direkte Geste positiv aufgefasst, sagt Lüninck.

Um klare Worte bemüht sich Seidel auch in Gesprächen. Gerade bei den großen Themen, wie zum Beispiel, dem christlichen Glauben und dessen Bedeutung, ist er darauf bedacht, seine Vorstellungen direkt zu vermitteln: „Der Glaube bildet Orientierungspunkte, die einen das Leben über begleiten. Wie Laternen auf einer dunklen Straße“, sagt er dann zum Beispiel. Ein Bild, das jedem verständlich ist.

Der Umgang mit Sprache habe ihn von Kindesbeinen an geprägt, seine Mutter arbeitete lange an verschiedenen Bühnen in München, hinter denen er aufwuchs. Ein Einfluss, den auch Pfarrer Lüninck noch wahrnimmt: „Er hat durch seine Bindung an das Theater einen weiten Blick für die Wirkung von Inszenierungen. Auch bei Gottesdiensten kommt dies zugute“, sagt der Pfarrer.

„Musik ist auch eine Sprache“, sagt Seidel auf die Frage hin, weshalb er sich nicht für eine Karriere am Theater entschieden hat. „Sie ist in uns. Wir sind wie Glocken, die von Musik zum Schwingen gebracht werden.“ Mit drei habe er schon heimlich versucht, die Stücke, die er von seiner Mutter kannte, am Blüthner-Flügel nachzuspielen. Die Barcarole aus Hoffmanns Erzählungen zum Beispiel.

Mit sieben Jahren zog er mit seiner Familie von Kronach nach München, wo er sechs Jahre später bei einem Besuch in der Münchener Martinskirche die musikalische Wucht der Matthäus-Passion von Bach entdeckte: „Von da an wusste ich, dass ich mit Kirchenmusik arbeiten will“, erinnert sich der Dirigent. Karl Richter, Leiter des Bach-Chors, wurde sein Mentor und Orgellehrer, später verübte der Dirigent Sergiu Celibidache großen Einfluss auf den jungen Seidel.

„Diese Künstler hatten etwas gemein: Sie waren authentisch“, sagt Seidel. Darunter versteht der Musiker auch, Komponisten, deren Werke er aufführt, gut zu kennen. Anders lasse sich ihre Idee des Stücks nicht mit der eigenen Interpretationsform verbinden. Seidel liest Briefe und Tagebücher der Komponisten, die er nicht mehr persönlich kennenlernen konnte. Mozart, Brahms, Bach und Schubert fühle er sich auf diese Weise nahe.

Zu zeitgenössischen Komponisten hält Seidel persönlich Kontakt: Nach Italien oder in die USA gibt er Stücke in Auftrag, die er dann uraufführt. Sein Durst nach neuen Klängen brachten ihm auch schon Kritik ein, aber Seidel sagt: „So lange es klingende Musik ist und sie mich berührt, werde ich sie aufführen.“

Von München aus führte Seidels Weg schon nach Rom, Venetien, Salzburg – und später in den Norden nach Magdeburg und Berlin. Und jetzt nach Gilching. „Es liegt noch viel Beruf vor mir, ich freue mich auf meine neue Heimat“, sagt der Kirchenmusiker.

„Ich vertraue Seidel vollkommen, es braucht zwischen uns selten viele Worte“, sagt Pfarrer von Lüninck über die anstehende Zusammenarbeit. Die Ostermessen musste der Pfarrer aber absagen, sodass Seidel vergangenen Sonntag in einem Youtube-Video zum ersten Mal vor die Gemeinde trat. Zu Ostern wird es auch wieder Online-Messen geben, dieses Mal soll Seidel auch an der Orgel musizieren (siehe Kasten).

Vorher musste der Dirigent aber noch seinen Umzug nach Geisenbrunn abschließen. 90 Kisten Musikbibliothek waren auf dem Weg in seine neue Vierzimmerwohnung. Die Schlüssel hat er bereits, und der Blüthner-Familienflügel steht auch schon in einem der Zimmer bereit.





Alice Beckmann-Petey