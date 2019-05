Rüpel drängelt sich an Tankstellenkasse brutal vor

Ein etwa 50 Jahre alter Mann hat sich an einer Tankstelle in Gilching auf brutale Art vorgedrängelt. Jetzt sucht die Polizei nach ihm.

Gilching - Was ging bloß in diesem Menschen vor? Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann eine Tankstelle an der Landsberger Straße in Gilching. An der Kasse zu warten, bis er an der Reihe war, wollte er aber offensichtlich nicht. Wie die Polizei berichtet, trat er einem anderen Kunden (50) zunächst von hinten auf den Fuß und drückte ihm anschließend einen Schlüssel in die Seite – offenbar so fest, dass der 50-Jährige „auf Grund des gesetzten Schmerzreizes den Weg zur Kasse freimachen musste“.

Der Rüpel konnte sich vordrängeln, bezahlte und verließ noch vor Eintreffen der Polizei die Tankstelle. Der 50-Jährige wurde abgesehen vom kurzzeitigen Schmerz nicht weiter verletzt. Nach dem Täter, der ebenfalls etwa 50 Jahre alt ist, sucht jetzt die Polizei Germering. Hinweise unter z (0 89) 8 94 15 70. Die Beamten ermitteln wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Nötigung. Die Auswertung der Aufnahmen aus der Überwachungskamera der Tankstelle dauert noch an. mm