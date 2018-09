Frau will sich mit Schaukel in Weiher schwingen - Fehlversuch endet dramatisch

Am Badeweiher in Gilching gab es einen Rettungseinsatz. Schon am nächsten Morgen waren die Rettungskräfte samt Hubschrauber ein weiteres Mal in Gilching gefordert.

Gilching– Tragisches Ende eines herrlichen Badetags am Montag: Am Badeweiher in Gilching hat sich am Montagnachmittag ein Unfall ereignet, bei der sich eine 39 Jahre alte Frau schwer am Rücken verletzte. Schon am nächsten Morgen waren die Rettungskräfte samt Hubschrauber ein weiteres Mal in Gilching im Einsatz.

Der Schrecken war auch für die Badegäste ringsum groß: Gegen 17 Uhr wollte sich die 39-jährige Gilchingerin mit einer am Ufer des Weihers installierten Schaukel in den See schwingen. Wie Andreas Ruch, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Germering gestern berichtete, rutschte die Frau jedoch zu früh ab und stürzte aus größerer Höhe auf den Rücken. „Das Wasser war dort noch viel zu flach“, so Ruch. Weil das Ufer in diesem Bereich für eine Rettung der Verletzten jedoch zu steil ist, legten die Rettungskräfte die Frau in ein Feuerwehrboot und brachten sie in den flacheren Bereich. Ein Hubschrauber flog die 39-Jährige mit Verdacht auf eine Rückenverletzung ins Klinikum rechts der Isar nach München.

Weiterer Rettungshubschrauber-Einsatz am nächsten Morgen

Schon am nächsten Morgen kreiste der Hubschrauber erneut über Gilching. In der St.-Vitus-Straße hatte eine Frau gegen 7.30 Uhr einen Schlaganfall erlitten. „Das Treppenhaus war eng, also haben wir die Patientin mit der Drehleiter aus dem Haus transportiert“, erklärte Gilchings Feuerwehrkommandant Robert Strobl gestern. Außerdem übernahm die Feuerwehr die Sicherung des Landeplatzes. Der Hubschrauber brachte die Patientin auch bei diesem Einsatz in eine Klinik.

+ Einsatz Nummer 2: In einem Haus an der St.-Vitus-Straße hatte eine Frau einen Schlaganfall erlitten. © Feuerwehr Gilching

