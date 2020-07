Unbekannte stehlen Baumstämme

Zwei Männer haben am Samstagabend in Gilching versucht, vier Holzstämme zu stehlen. Zeugen riefen die Polizei.

Gilching – Ominöse Dinge trugen sich am Samstagabend in Gilching zu. Wie die Polizei berichtet, haben zwei Unbekannte gegen 23 Uhr an der Römerstraße versucht, vier Baumstämme zu stehlen. Während einer der Täter drei etwa 200 mal 15 Zentimeter große Stämme auf einen Fahrradanhänger lud, packte der zweite einen Stamm und trug ihn davon, während er mit der anderen Hand sein Fahrrad schob. Der Mann mit dem Radanhänger flüchtete in Richtung Sportplatz, den anderen verfolgten Zeugen bis zum Talbauernweg. Dort legte er den Stamm ab und machte sich davon, bevor die Polizei eintraf. Im Rahmen der Ermittlungen fanden Streifenbeamte einen Baumstamm in der Weßlinger Straße 33. Er wurde zurückgebracht. Hinweise werden unter (089) 894 15 70 entgegengenommen.