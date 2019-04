Versicherung folgt Kinderschuhen

Kerstin Kiffer schließt ihr Geschäft in Gilchings Mitte aus Zeitgründen. Eine Versicherung übernimmt die Räume.

Gilching – Aus und vorbei. Nur noch wenige Tage, dann schließt Kerstin Kiffer ihre Kinderschuh-Alm in Gilching. Rein aus familiären Gründen, versichert sie. Im Internet wird sie ihr Schuh-Sortiment weiterhin anbieten.

Der Laden an der Pollinger Straße lief von Anfang an. Leicht fällt es Kerstin Kiffer deshalb nicht, Abschied zu nehmen. „Das Geschäft lief so gut, dass keine Zeit mehr für Familie und meine zwei Kinder blieb. Die sahen mich nur noch zwischen Tür und Angel“, erklärt die 40-jährige passionierte Schuhverkäuferin. Als sie vor gut zwei Jahren mit dem Ladengeschäft startete, war in Gilching eine Marktlücke geschlossen. „Es gab ja mal das Schuhhaus Raab, wo man auch gute Kinderschuhe kaufen konnte. Als dieses geschlossen wurde, habe ich mir einen Traum erfüllt und mich rein auf Kinderschuhe spezialisiert. Wir Eltern wissen, dass insbesondere die ersten Schuhe wichtig für gesunde Füße sind. Deshalb sind eine gute Beratung und eine professionelle Fußmessung das A und O beim Schuhkauf für Kinder.“

Mehr Zeit für die Familie

Kiffers Töchter sind vier und sechs Jahre alt. Weil sie nicht ausschließt, in ein paar Jahren wieder einen Kinderschuhladen zu eröffnen, wird sie das reichhaltige Sortiment vorerst in einer Garage in Alling lagern. Zudem stellt ihr der Kinderladen „Bippo“ an der Römerstraße 57 in Gilching Platz für ein Regal mit Lauflernschuhen bis Größe 26 zur Verfügung. „Wenn es sich anbietet, werde ich dort auch regelmäßig beratend im Laden anwesend sein“, verspricht Kiffer. Den Rest der Schuhe bis Größe 41 – „es gibt heute viele Kinder und Jugendliche mit großen Füßen“ – verkauft sie mit hohem Preisnachlass. „Was nicht weggeht, wird übers Internet beziehungsweise aus meiner Garage heraus angeboten. Vielleicht baue ich generell den Internethandel weiter aus“, überlegt die gebürtige Allingerin.

Zum 1. Mai muss Kiffer den Laden besenrein übergeben. Mittlerweile weiß sie, dass die Allianz-Versicherung nebenan die Räume übernimmt. Über Öffnungszeiten beziehungsweise künftige Aktivitäten informiert Kerstin Kiffer im Internet unter www.kinderschuhalm.de.

Was wird aus dem Ortszentrum?

Das Ortszentrum ist für den Einzelhandel gestorben, befürchtet Manfred Herz, Gewerbereferent der Gemeinde Gilching. Mittlerweile stehen etliche Läden leer oder werden von Versicherungen, Steuerberatungsbüros oder Fahrschulen angemietet. Den Laden der Kinderschuh-Alm übernimmt die Allianz-Versicherung, ins frühere Pelzgeschäft in der Fußgängerzone zieht ein Brautmodenladen ein. „Das sind Unternehmen, die keine Laufkundschaft anziehen“, bedauert Herz. Seiner Meinung nach wurde bereits bei der Planung des Ortszentrums vor etwa 15 Jahren ein gravierender Fehler gemacht. „Obwohl ich darauf hingewiesen habe, dass zur Belebung des Ortszentrums ein Einkaufsmagnet mit einer Verkaufsfläche von mindestens 300 Quadratmetern rein muss, hatte sich der Gemeinderat für mehrere kleinere Läden entschieden. Heute wird deutlich, was damals versäumt wurde. Diese Entscheidung war der Todesstoß für unser Ortszentrum.“ Wenig Hoffnung legt Herz in den Supermarkt im geplanten Raiffeisen-Geschäftshaus an der Römerstraße. „Es ist fraglich, ob die Kunden über die Straße gehen, um zwei oder auch drei Einzelhändler in der Fußgängerzone zu besuchen.“

Uli Singer