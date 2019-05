Vorfahrt missachtet: 4500 Euro Schaden

Gekracht hat es am Samstag in Gilching. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Gilching - Rund 4500 Euro Schaden sind am Samstag bei einem Unfall entstanden, der sich in Gilching ereignete. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 27-Jährige mit ihrem Citroën um 13.10 Uhr von der Herbststraße nach links auf die Straße „Am Römerstein“ abbiegen. Ein von rechts kommender Autofahrer wollte sie vorlassen, um selbst besser auf die Herbststraße abbiegen zu können. Als die Frau daraufhin in die Kreuzung einfuhr, übersah sie aber einem mit einem Hyundai von links kommende 52-jährige Gilchingerin. Verletzt wurde zum Glück niemand.