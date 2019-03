Weiter geht’s mit Gilchings Westumfahrung

Die Winterpause ist vorbei, es geht weiter mit dem Bau der Westumfahrung Gilching. Fertigstellung ist Ende 2019 geplant.

Gilching – In diesem Monat beginnt der Bau des Röchnerknotens und des restlichen Teilstücks nach Alling. Fertigstellung ist Ende 2019 geplant.

Max Huber, Chef des Gilchinger Bauamts, ist zufrieden. „Wir sind im Kostenrahmen“, sagte er gestern. Wie berichtet, hatte die Gemeinde das Teilstück zwischen St. Gilgen und der Kiesgrube bereits im Dezember freigegeben: „Das mussten wir tun, weil schon vorher viele Autofahrer auf dem fertiggestellten Streckenabschnitt unterwegs waren“, berichtet Huber. Dort gilt nach wie vor Tempo 50. „Und die Strecke wird rege genutzt.“

Nun geht’s weiter mit dem restlichen Teilstück und dem Bau des Röchnerknotens, das ist der Anschluss auch an die Lindauer Autobahn A 96. Beide Bauabschnitte erfolgen parallel, aber der Röchnerknoten ist natürlich die sehr viel kompliziertere Baustelle. „Wir müssen ihn unter dem laufenden Verkehr bauen“, berichtet Huber. Dabei habe man von Baustellen wie am Luise-Kiesselbach-Platz in München viel gelernt, „auch wenn dort natürlich noch ganz andere Verkehrsverhältnisse herrschen“.

Die Autofahrer merken vom Baubeginn in diesem Monat erstmal wenig. Laut Bauamt beginnen vorbereitende Maßnahmen am 18. März, sie dauern bis 13. Mai. Danach wird der Anschluss an die Landsberger Straße Nord gebaut – als Behelfsumfahrung. Die Umlegung des Verkehrs erfolgt dann am 23. Mai. Die Begleitstrecke zur Autobahn lässt das Bauamt im Bereich der Bahnunterführung ab 19. Juni bis zum 16. September sperren. Am 17. September schließlich beginnen die Anschlussarbeiten an die Landsberger Straße Süd. Sie dauern bis zum 23. Oktober. Ende Oktober dann soll alles fertig sein.

Zugleich nimmt das Bauamt im Norden den zweiten Bauabschnitt in Angriff. Die Römerstraße muss aus diesem Grund vom 23. April bis zum 15. August komplett für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Die Sperrung des Talbauernwegs mit Umleitung über die Rottenrieder Straße soll am 20. Mai erfolgen. Der Brucker-Steig-Weg ist voraussichtlich am 3. Juni gesperrt, vom 15. August bis 18. September gilt dies für die Brucker Straße – es erfolgt eine Umleitung über die Westumfahrung.

Huber hofft, dass alles nach Plan verläuft wie bisher und sich die Beeinträchtigungen insbesondere im Berufsverkehr in Grenzen halten. „Sobald der Streckenabschnitt nach Alling fertig ist, beginnen wir innerorts mit dem Umbau“, kündigt er an.

Wie berichtet, wird die Ortsdurchfahrt zu einer Ortsstraße heruntergestuft. Die Gemeinde will es Pendlern so unangenehm wie möglich machen, wenn sie durchs Zentrum fahren wollen. Fußgänger und Radler sollen Vorrang erhalten. Wie genau das funktionieren wird – das muss die Gemeinde in diesem Jahr noch klären.

Spatenstich für die Westumfahrung war im April 2018. Es ist das größte Projekt der Gemeinde Gilching, sie trägt die Kosten mit etwa 20 Millionen Euro, wird jedoch bezuschusst. Die Umfahrung ist insgesamt fünf Kilometer lang.