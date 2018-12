Betrunkener Autofahrer rammt Wohnmobil - als Polizisten Alkotest machen, trifft sie der Schlag

Ein Wohnmobilfahrer versuchte noch einen völlig betrunkenen Fürstenfeldbrucker mit seinem Auto in Gilching aufzuhalten - doch ohne Erfolg. Der Mann rammte das Wohnmobil. Bei dem Promillewert kein Wunder.

Update vom 9. Dezember, 16.54 Uhr: Ein Betrunkener hat sich auf der A8 eine Verfolgungsjagd mit bis zu einem halben Dutzend Streifenwagen der Polizei geliefert. Erst auf einem Rastplatz wird der Mann im VW Beetle gestoppt.

Schwer alkoholisierter Mann aus Fürstenfeldbruck von Gilchinger an Tankstelle angesprochen

Gilching - Der 53-Jährige aus Fürstenfeldbruck steuerte gegen 18.30 Uhr mit seinem Renault die Allguth-Tankstelle an der Landsberger Straße an. Er stieg an einer Zapfsäule aus - und fiel schnell einem 54 Jahre alten Wohnmobilfahrer aus Gilching auf. „Der Gilchinger sprach ihn an, weil er erkannte, dass der Fürstenfeldbrucker schwer alkoholisiert war“, berichtet Andreas Ruch, stellvertretender Leiter der zuständigen Polizeiinspektion Germering. „Er forderte ihn mehrmals auf, dass er sein Auto stehen lassen solle.“

Statt das Auto stehen zu lassen, rangierte der Betrunkene herum

Aber der Promillefahrer dachte gar nicht daran, sondern setzte sich wieder ans Steuer – und begann, auf dem Tankstellen-Gelände zu rangieren. Dabei rammte er das Heck des Wohnmobils. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt 5000 Euro. Erst als eine 53 Jahre alte Zeugin des Vorfalls laut um Hilfe rief, hielt der Renault-Fahrer an.

Den Zeugen gelang es, bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Polizei den 53-Jährigen an weiteren Fahrmanövern zu hindern. Als die Streife wenig später an der Landsberger Straße war, saß der Mann am Steuer seines Autos. „Schon aus einer Entfernung von etwa zwei Metern kam den beiden Polizisten eine deutliche Alkoholfahne aus dem Fahrzeug entgegen“, berichtet Ruch.

Der Promillewert macht selbst die Polizisten sprachlos

Den Alkoholtest vor Ort ließ der Mann noch freiwillig über sich ergehen. Mehr als 4,7 Promille zeigte der Alkomat an – Ruch und seine Kollegen können sich an keinen höheren gemessenen Wert erinnern. Bei der anschließenden Blutentnahme auf der Germeringer Wache zeigte sich der Mann jedoch äußerst uneinsichtig und aggressiv.

Es ist nicht das erste Mal, dass der 53-Jährige unter Alkoholeinfluss unangenehm aufgefallen ist. Deswegen ist er seit Juli 2018 auch nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Damals hatte er auf dem Parkplatz des Germeringer Sees in ähnlicher Weise unrühmlich auf sich aufmerksam gemacht.

mm

