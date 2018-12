197 Menschen spenden Blut

Der Blutspendedienst des BRK-Kreisverbands Starnberg freut sich: Allein in Gilching ließen sich im November 197 Menschen Blut abnehmen.

Gilching - Im ganzen Landkreis sind heuer wieder zahlreiche Menschen zur Blutspendeaktion des BRK-Kreisverbandes Starnberg gegangen. Das beste Ergebnis erzielten die Mitarbeiter bei vier Blutspendeterminen im Herbst in Gilching: Dort ließen sich 197 Menschen Blut abnehmen. Unter ihnen der 20-jährige Otto Kauts, der gemeinsam mit seiner Mutter Anna Reynartz gekommen war. Sein Vater war in dessen alter Heimat Kasachstan schwer erkrankt und hatte innere Blutungen erlitten. Blutspenden aber waren dort Mangelware und so organisierte seine Mutter auf eigene Faust eine dreitätige Blutspendeaktion in einem dortigen Blutzentrum. So war es für sie auch absolute Ehrensache, dass sie in ihrer neuen Heimat in Gilching mit dabei war – mit Sohn im Schlepptau. „Ich finde es schade, dass nicht noch mehr junge Leute helfen“, sagte er und fügte lächelnd hinzu: „Das geht gut, in einer Minute war ich fertig und man kann damit anderen Menschen helfen.“ Landkreisweit standen bei den vier Aktionen 537 Spendenwillige bereit. Zur Sicherheit der Spender und der Empfänger wird immer eine ausführliche ärztliche Untersuchung vorgenommen. Denn nicht jeder ist als Spender geeignet. 460 Erschienene konnten sich dann tatsächlich auf die Liege zum Aderlass legen.