In Deckung vor dem Finanz-Tsunami: Gilchings Bürgermeister über Kinderhaus, Busbuchten und Wertstoffhof

Von: Peter Schiebel

Gilchings Bürgermeister Manfred Walter im Bereich Pollinger Straße/Am Bahnhof: Dort sollen in diesem Jahr insgesamt vier Bushaltestellen entstehen, um das aktuelle Chaos in geordnete Bahnen zu lenken. © Dagmar Rutt

Das Jahr 2023 in der Gemeinde Gilching: Der Bürgermeister spricht unter anderem über den Bau des Kinderhauses, das Feuerwehrhaus und die Bushaltestelle am Bahnhof Argelsried.

Gilching – Die Geschichte ist bekannt – und sagt doch so viel über die aktuelle Situation der Gemeinde Gilching aus: Im vergangenen Herbst endete die Klausurtagung des Gemeinderats zum Haushalt vorzeitig, nachdem die Kommunalpolitiker festgestellt hatten, dass für 2023 kein Geld mehr da ist, um zusätzliche Projekte anzugehen. Und so zeichnet Bürgermeister Manfred Walter beim Jahresgespräch mit dem Starnberger Merkur auch das Bild seines Kämmerers Andreas Spörl von der Gemeinde als Schiff, das „fest vertaut im Hafen warten muss, bis der Tsunami darüber hinweggefegt ist“.

Der finanzielle Tsunami bringt Gilching im gerade begonnenen Jahr erhebliche Mehrkosten: eine Million Euro plus bei der Kreisumlage, 800 000 Euro mehr an Energiekosten, 600 000 Euro mehr fürs Personal durch Tarifsteigerungen – „wir schaffen keine Stelle mehr“, betont Walter. Wo die Inflation ansonsten noch zuschlägt, ist offen. Es scheint also festzustehen, dass Gilching „zum allerersten Mal seit Bestehen der Gemeinde“ die laufenden Kosten nicht durch Einnahmen decken könne, sagt der Bürgermeister und rechnet mit 1,7 bis 1,9 Millionen Euro Unterdeckung. Ein Jahr des Stillstands soll 2023 trotzdem nicht werden. „Wir arbeiten weiter an den Projekten, die schon am Laufen sind.“ Verträge sollen geschlossen, Vergaben durchgeführt, Gebäude instandgehalten werden.

Kinderhaus Nicolaus-Otto-Straße

Dazu gehört das Kinderhaus an der Nicolaus-Otto-Straße im Gewerbegebiet beim Porsche-Kreisel, über das Walter nur zwei Worte sagt: „Dringend nötig.“ Es ersetzt bekanntlich die ehemalige BRK-Schatzkiste am Starnberger Weg. „Die Container dort sind wirklich nicht mehr zumutbar“, sagt Walter. Die Vergaben für den Neubau sind erfolgt, die Baustelle ist eingerichtet. Bis Ende des Jahres soll der nicht unterkellerte Neubau in Holzständerbauweise fertig sein. Er ist für fünf Gruppen à 22 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren ausgerichtet. Sieben Millionen Euro nimmt die Gemeinde dafür in die Hand.

Zusätzliche Betreuungsplätze entstehen dadurch aber nicht. Über alle Bereiche – von der Krippe bis zum Hort – würden aktuell rund 50 Mädchen und Buben in Gilching auf Wartelisten stehen. In früheren Jahren waren es auch schon mal 150. Der Neubau einer Krippe an der Weßlinger Straße, wo bislang noch das alte Jugendhaus steht, ist erst einmal vertagt – Stichwort Finanz-Tsunami.

Dachsanierung an der Waldstraße

Keinen Aufschub verträgt dagegen der Kindergarten an der Waldstraße. Dort waren im Herbst Schäden am Dach festgestellt worden, die 66 Kinder sind seitdem auf andere Einrichtungen in der Gemeinde verteilt. Ein Sachverständiger habe feuchte Stellen ausgemachte, was bei einem Holzdach fatal sei, sagt Walter. „Noch im Januar wollen wir das Dach öffnen, um den genauen Zustand zu erkunden.“ Sollte der Schaden erheblich sein, stelle sich die Frage, was aus dem Gebäude werde.

„Das war in den 1970er-Jahren das Provisorium bis zum Neubau der Arnoldus-Grundschule“, erklärt der Bürgermeister und erinnert sich: „Ich bin 1973 eingeschult worden und habe selbst dort die erste und zweite Klasse verbracht.“ Aber wie das mit Provisorien eben so ist, wurde bis jetzt ein Dauerzustand als Kindergarten daraus.

Sollte sich herausstellen, dass Dach und Gebäude nur mit großem Aufwand zu retten seien, werde er doch für einen Neubau an der Weßlinger Straße plädieren, sagt Walter. Anstelle der bislang geplanten sechs Krippengruppen seien dort nämlich auch vier Kindergartengruppen möglich. Die Kosten für einen Neubau seien ähnlich denen an der Nicolaus-Otto-Straße, also irgendwo zwischen sieben und acht Millionen Euro. Im Gemeinderat wurde das Thema bislang noch nicht diskutiert.

Walter macht aber keinen Hehl daraus, dass ihm eine wirtschaftlich vertretbare Sanierung an der Waldstraße lieber wäre. „Auf meiner Prioritätenliste steht ein neues Feuerwehrhaus vor einem neuen Kindergarten“, betont Walter.

Feuerwehrhaus liegt 2023 auf Eis

Vor allem in Gilching warten die Einsatzkräfte seit Jahren auf eine neue Unterkunft. „Der Zustand im Feuerwehrhaus ist mittlerweile gefährlich“, gibt der Bürgermeister zu. Die Planungen sind weit gediehen, der Standort am ehemaligen Festplatz ist längst gefunden, Baurecht ist vorhanden – dennoch liegt das Projekte 2023 auf Eis. Kosten von rund zwanzig Millionen Euro seien aktuell nicht darstellbar, sagt Walter und hofft auf Verständnis bei den Kameraden um Kommandant Robert Strobl.

Neuer Wertstoffhofdes AWISTA

Nicht gänzlich losgelöst davon ist Neubau eines Wertstoffhofs zu sehen. Denn die Fläche des jetzigen Hofs an der Rudolf-Diesel-Straße ist nicht nur zu klein, sondern wird auch für den Feuerwehr-Neubau benötigt. Ein neuer Wertstoffhof ist auf dem Gebiet der ehemaligen Kiesgrube Argelsried geplant – nördlich der Autobahn, zwischen Nicolaus-Otto-Straße und Herbststraße. Das Herrichten der Fläche sei Aufgabe der Gemeinde, erklärt Walter und gibt die Kosten dafür mit bis zu 800 000 Euro an. Bauherr ist dann das Kommunalunternehmen AWISTA, das im Übrigen so schnell wie möglich loslegen wolle.

Bushaltestelle am Bahnhof Argelsried

Auf der Agenda steht auch der Neubau von Bushaltestellen an der Pollinger Straße beim S-Bahnhof Argelsried. Wenn Walter die aktuelle Situation „extrem gefährlich und unübersichtlich“ nennt, dürfte ihm wohl niemand widersprechen. An der Haltestelle verkehren mit der X900, der X920, der 947 und der 949 vier Buslinien, für die es gerade mal einen akzeptablen Halteplatz gibt. Ansonsten stehen die Busse mitten auf der Straße oder gleich auf der Kreuzung, wo Fahrgäste teils ohne direkten Anschluss an einen Gehweg ein- und aussteigen müssen.

Auf der Seite der Keck-Villa soll heuer Platz für drei Busse geschafft werden, auf der gegenüberliegenden Seite ein Halteplatz entstehen. „Im Frühjahr sollen die Arbeiten starten“, erklärt Walter, der vermutlich im Februar die bereits fertigen Pläne dem Gemeinderat vorstellen will. Dabei geht es auch um die generelle Gestaltung des Bereichs. Die habe auch die Regierung von Oberbayern im Rahmen der Städtebauförderung angeregt, die 60 Prozent der Kosten von rund einer Million Euro übernehme. „Es geht um einen Shared-Space-Bereich“, sagt Walter – also einen Bereich, den sich die Verkehrsteilnehmer teilen. „De facto ist das ja jetzt schon so, aber sehr ungeordnet.“

Mehr Projekte werde die Gemeinde heuer nicht umsetzen können, erklärt der Bürgermeister. Dafür sollen andere wichtige Vorhaben weiter beraten werden: die Sanierung der Ortsdurchfahrt, das Mobilitätskonzept und die Bebauung der Glatze. Walter: „Ich hoffe, dass wir Ende 2023 zur zweiten Auslegung kommen können.“