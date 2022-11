Mit Vivaldi und Händel: Kantorei schenkt ihren Zuhörern echten Musikgenuss

Von: Peter Schiebel

Ein fulminantes Jubiläumskonzert gab die evangelische Kantorei Gilching-Weßling am Sonntagabend in der Kirche St. Johannes. © Andrea Jaksch

1972, vor genau 50 Jahren, gründete Ruth Opitz die Gilchinger Kantorei. Dies wurde nun mit einem fulminanten Jubiläumskonzert begangen.

Gilching – Es war schon eine sehr gute Idee, die Ruth Opitz im Jahr 1972 hatte. Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Gilching-Weßling war gerade mal zehn Jahre alt, als Opitz ihr eine kleine, aber feine Sängerschar quasi schenkte: die Gilchinger Kantorei. Nun, zu ihrem 50-jährigen Bestehen, begeisterte die Kantorei mit einem Jubiläumskonzert.

Vivaldis Gloria in D-Dur

Etwa 200 Zuhörerinnen und Zuhörer kamen am Sonntagabend in die Kirche St. Johannes in Gilching, um gemeinsam mit den Sängern und ihrem Leiter Christian Schramm neben dem Jubiläum der Kantorei auch das 60-jährige Bestehen der evangelischen Kirchengemeinde musikalisch zu feiern. Zu Gehör kamen unter anderem das Gloria in D-Dur von Vivaldi sowie Arien und Chöre aus dem Messias von Händel.

Pfarrer Rainer Hess schwärmte noch am Tag danach von dem Konzert. „Es war wunderbar“, sagte er gegenüber dem Starnberger Merkur. Der lang anhaltende Applaus des Publikums sei verdienter Lohn für die Mitwirkenden gewesen. Als Solisten traten am Sonntag Lea-ann Dunbar (Sopran), Constanze Leininger (Alt), Kilian Dicke-Stucky (Trompete), Klaudia Ligas (Oboe) und die frühere Leiterin der Kantorei, Mirjam Siegel (Cembalo), auf.

Die Mitglieder treffen sich einmal pro Woche zum Singen

Mittlerweile leitet Christian Schramm das Ensemble. Etwa 50 Sängerinnen und Sänger treffen sich regelmäßig einmal in der Woche – donnerstags um 19.45 Uhr während der Schulzeit – im Gemeindehaus (Karolingerstraße 30) zum Proben. Dabei pflegen sie traditionelle und moderne Kirchenmusik a cappella, mit Orchester oder anderer Begleitung.

Neue Mitsänger sind jederzeit willkommen

Nicht zuletzt durch Corona hat die Kantorei zuletzt aber etwas Federn lassen müssen, wie Christine Lütschen-Böhm im aktuellen Gemeindebrief schreibt. „Einige der älteren Chormitglieder haben sich aus verständlichen Gründen entschieden, nicht mehr mitzusingen, um ihre Gesundheit nicht zu gefährden.“ Neue Mitsänger seien von daher herzlich willkommen, insbesondere Männerstimmen. „Chorerfahrung ist nützlich, aber nicht unbedingt Voraussetzung“, heißt es auf der Internetseite www.st-johannes-gilching.de.

Christian Schramm ist erst der vierte Leiter in der Geschichte der Kantorei. Auf Gründerin Ruth Opitz, die den Chor 24 Jahre lang leitete, folgten vorübergehend Johannes Böckler und dann für 20 Jahre Mirjam Siegel. Längst hat sich die Kantorei einen exzellenten Ruf über die Gemeindegrenzen hinaus erarbeitet – begründet durch die Idee von Ruth Opitz vor einem halben Jahrhundert.

