Ein Unbekannter hat in Gilching einem 53-jährigen Mann aus Greifenberg aus heiterem Himmel mehrere Vorderzähne ausgeschlagen.

Gilching - Ein 53-jähriger Mann aus Greifenberg saß am frühen Samstagmorgen gegen 5 Uhr am Spielautomaten einer Spielothek in der Carl-Benz-Straße in Gilching, als eine unbekannte männliche Person von hinten an ihn herantrat und ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. „Der Geschädigte verlor dabei einige Vorderzähne und musste zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Fürstenfeldbruck“, berichtete die Polizei. Was den Unbekannten zu der Tat angetrieben habe, sei unbekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Rufnummer (089) 8694615670 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

