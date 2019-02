Fahrkartenautomat beschädigt

Was Besseres ist ihnen offensichtlich nicht eingefallen: Jugendliche haben in Gilching einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn beschädigt.

Gilching - Jugendliche haben am Samstagabend einen Fahrkartenautomaten am S-Bahnhof Neugilching in Gilching beschädigt. Wie die Polizei berichtet, wurden die Beamten um 20.45 Uhr darüber informiert, dass an die acht Jugendliche einen Automaten mit Steinen bewerfen würden. Am Bahnhof dann traf die Streife vier Burschen an, keiner von ihnen älter als 14 Jahre. Der Automat war beschädigt – den Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter (0 81 05) 894 15 70 bei der zuständigen Polizei Germering zu melden.