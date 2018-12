Feuerwehr muss eingeklemmte Rollstuhlfahrerin befreien

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr Gilching: An Heiligabend mussten die Einsatzkräfte eine eingeklemmte Rollstuhlfahrerin befreien.

Gilching - Während in vielen Haushalten die letzten Vorbereitungen für die Bescherung am Abend liefen, wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gilching an Heiligabend um 15.10 Uhr zu einem Rettungseinsatz der ungewöhnlichen Art gerufen. Eine Rollstuhlfahrerin war von einem schweren Schiebetor getroffen und so eingeklemmt worden, dass sie sich nicht mehr selbst befreien konnte. „Passanten befreiten die verletzte Frau noch vom Eintreffen der Feuerwehr“, berichten die Kameraden. „Wir versorgten die Frau bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes medizinisch. Im Anschluss unterstützen wir bei der weiteren Versorgung.“ Gegen 16 Uhr war der Einsatz beendet.