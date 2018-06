Jugendliche flüchten vor Polizei

Geisenbrunn - Ein 44-jähriger Anwohner aus Geisenbrunn meldete am Sonntagmorgen kurz vor 6 Uhr, dass zwei Jugendliche gerade die Scheiben am Haltestellenhäuschen S-Bahnhof Geisenbrunn einschlagen würden. Wie die Polizei berichtet, flüchteten die Jugendlichen vor der ankommenden Streife erst über die Gleise und verschwanden dann im angrenzenden Wald. Die Beamten gaben jedoch nicht auf und nahmen die beiden 15- und 16-jährigen Jugendlichen aus Weßling und Inning schließlich an der östlichen Waldgrenze quasi in Empfang. Sie wurden festgenommen und zur Dienststelle gebracht, wo sie später an ihre Erziehungsberechtigten übergeben wurden. An den Haltestellenhäuschen wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Rubriklistenbild: © dpa