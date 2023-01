Gilching hat „ausgepfuscht“

Teilen

Die Macher hinter „ausgepfuscht“: die Vorstandschaft mit (v.l.) Manfred Gehrke (2. Vorsitzender), Stefan Sojka (Kasse), Alois Laubenbacher (Schriftführer), Werner Deiglmayr (Beirat), Sonja Gaja (Vorsitzende) sowie Markus Gaja (Beirat/Werkstattchef). © ULi Singer

Ein neuer Verein in Gilching bietet eine offene Werkstatt an. Die Macher von „ausgepfuscht“ suchen dafür noch Räume.

Gilching – Ja, „ausgepfuscht“, und dies auch klein geschrieben: So heißt tatsächlich der noch recht neue Gilchinger Verein, der vor wenigen Monaten ins Haus der ehemaligen Vitus-Apotheke an der Römerstraße eingezogen ist. „Ausgeflippt“ möchte man die sechs Initiatoren nennen, die mit unheimlichem Elan, handwerklichem Geschick und einer fast diebischen Freude alten Sachen neues Leben einhauchen.

„Offene Werkstatt Gilching“ steht in großen Lettern am historischen Apotheker-Häuschen. Am 20. März 1950 hatte in de Gebäude Gilchings erste Apotheke eröffnet. Sie ist vor einem Jahr in das Raiffeisen-Gebäude an der Römerstraße umgezogen. Das leer stehende Gebäude darf nun bis zu dessen Abriss als „Offene Werkstatt Gilching“ genutzt werden. Eigentümerin ist die Raiffeisenbank, die dort ein Wohn- und Geschäftshaus bauen will. Wann es soweit ist, ist ungewiss, sagt Sonja Gaja, Vorsitzende des Vereins. „Wir sind aber sehr froh, weil der Start unserer Initiative direkt im Ortszentrum zum Bekanntwerden beiträgt. Außerdem hat uns die Raiffeisenbank ein tolles Angebot gemacht. Wir müssen lediglich einen Euro Miete pro Monat plus Nebenkosten bezahlen.“

Während des Gesprächs füllt sich das Gebäude zusehends. Einer fragt nach, ob er die Hobelmaschine benutzen dürfe, eine Gilchingerin macht sich auf in den ersten Stock, weil dort eine Nähmaschine steht. „Ich kann gut nähen, habe aber aus Platzgründen keine eigene Nähmaschine. Da ist es optimal, wenn ich zum Nähen kurz mal rüber springen kann“, sagt sie. Mittlerweile tummeln sich auf zwei Ebenen Männer und Frauen jeden Alters sowie Kinder, die sich ebenfalls handwerklich betätigen wollen. Die Stimmung ist fröhlich.

„Ziel unserer Initiative ist, dass die Menschen aufhören, alles, was kaputt ist, wegzuschmeißen, sondern dass sie unter fachmännischer Anleitung elektrische Haushaltsgeräte, Computer, Möbel und Geschirr, anders als im Repair-Café, selbst reparieren oder aus alten Sachen neue Gegenstände herstellen. Nur in Ausnahmefällen übernehmen wir die Reparatur“, erklärt der zweite Vorsitzende Manfred Gehrke. Im Apotheker-Häuschen gibt es nichts, was es nicht gibt: Schrauben, Nägel, Fäden, jede Art von Werkzeug sowie einen 3D-Drucker. Aktuell ist das Team dabei, fünf Räder mit einer Lichtmaschine auszustatten, sodass durch fleißiges Treten Strom erzeugt wird. „Dieses Projekt wurde durch die Sparda-Bank gesponsert, für die wir auch Werbe-Botschafter sind“, betont Beirat Werner Deiglmayr. „Künftig kann sich hier jeder unter unserer Anleitung so einen alternativen Stromerzeuger für zu Hause bauen.“ Im Angebot sind außerdem Workshops in vielen Bereichen.

Dass irgendwann der Umzug droht, schockt Sonja Gaja, Sozialpädagogin mit Master in Umwelt und Bildung, nicht. „Wir suchen bereits Räumlichkeiten, in denen wir langfristig bleiben können. Das kann ein Stall sein, den wir selbst ausbauen, eine großzügige Garage oder ein altes Fabrikgebäude. Wir freuen uns über jedes Angebot.“ Geöffnet hat die Werkstatt donnerstags von 17 bis 20 Uhr und nach Vereinbarung.

Mittlerweile ist der Verein „ausgepfuscht“ als gemeinnützig anerkannt und kann Spendenquittungen ausstellen. Derzeit seien es zwölf Mitglieder, weitere seien willkommen, sagt Sonja Gaja. Der Jahresbeitrag beträgt 60 Euro. Mehr Infos auf www.offene-werkstatt-gilching.de.

Uli Singer