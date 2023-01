So hat Prof. Karl Hönle mit UV-Licht die weltweiten Fertigungsprozesse revolutioniert

Von: Volker Ufertinger

Bei der Einweihung des neuen Firmensitzes im Oktober erklärte Prof. Klaus Hönle (Bildmitte), dass er den Vorsitz des Aufsichtsrates niederlegt. Unser Foto zeigt (v.l.) Christoph Winkelkötter (Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung Starnberg), Hönle-Vorstandsvorsitzender Norbert Haimerl, Vizelandrat Matthias Vilsmayer sowie Gilchings Bürgermeister Manfred Walter. © Andrea Jaksch

Als Laie hat man keine Ahnung, was UV-Licht alles kann. Prof. Karl Hönle hat das Potenzial frühzeitig erkannt und einen Global Player gegründet.

Gilching – Ende März wird Prof. Karl Hönle (83) den Vorsitz des Aufsichtsrats der Hönle AG niederlegen. 1976 hatte der gebürtige Biberacher selbst die Firma mitgegründet, der es gelungen ist, UV-Technologie weltweit in alle erdenklichen Produktionsprozesse einzuführen, von Hochglanzmagazinen bis zu Handys. Wir sprachen mit ihm über die Faszination des UV-Lichts – und seine schier unendlichen Anwendungsbereiche.

Herr Professor Hönle, fällt Ihnen der Abschied von der Firma schwer?

Hönle: Na ja, leicht fällt er mir nach so vielen Jahrzehnten natürlich nicht. Mit 83 Jahren ist es aber an der Zeit, sich zurückzuziehen. Im Gegenteil bin ich froh, dass unsere Aktionäre mich so lange voll unterstützt haben, bis zum Schluss hatte ich Ergebnisse von 99 Prozent. Außerdem leite ich nach wie vor den Bereich Medizintechnik, den wir in den 1990er Jahren ausgegliedert haben.

Welche Erinnerungen haben Sie an die Anfänge?

Hönle: Nun, ich hatte an der TU München eine Promotion über Plasmaphysik geschrieben. Allerdings befand man sich nach der Ölkrise 1973 in einer Rezession. Also wurde gespart, auch im wissenschaftlichen Bereich, und die Plasmaphysik stand im Ruf, entbehrlich zu sein. Deshalb wurde aus einer Habilitation vorläufig nichts, und ich wandte mich der UV-Technik zu, zusammen mit Karlheinz Menge, der bei Siemens tätig war, und Günther Schmid, der für Osram arbeitete. Sie hatten beide kurz vor mir am gleichen Lehrstuhl für physikalische Chemie promoviert. Die ersten Experimente machten wir im Arbeitszimmer meiner Wohnung in Dachau, wo ich noch heute wohne, später in einem Gartenhaus an der Willibaldstraße in München.

Warum gerade UV-Licht?

Hönle: In dieser Zeit entwickelte Osram so genannte Entladungslampen zur Beleuchtung des Münchner Olympiastadions für die Farbfernseherübertragung. Unter den neuartigen Lampen waren auch solche, die UV-Licht abgaben, also elektromagnetische Strahlung mit kürzeren Wellenlängen als das für Menschen sichtbare Licht. Wir drei jungen Männer erforschten, welche Anwendungsbereiche es geben könnte. Am 22. Januar 1976 gründeten wir die Vorläuferfirma der Hönle AG. Es war eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die den Vorteil bot, dass man nicht übermäßig viel Kapital einbringen musste. GbRs heißen nach dem Geschäftsführer, das war eben ich. Bei dem Namen ist es dann geblieben.

Was war das erste Anwendungsgebiet?

Hönle: Unsere ersten Kunden waren Dermatologen. Wir stellten nämlich fest, dass UV-Licht die Schuppenflechte heilt, unter der in Deutschland immerhin 2,5 Millionen Menschen leiden. Weiter im Norden von Europa, wo die Menschen hellere Haut haben, sind es noch mehr. Bis dahin gab es nur Salben. Auch gegen die Weißfleckenkrankheit gab es dank UV-Licht plötzlich ein Mittel.

Es lief also von Anfang an gut?

Hönle: Das kann man so sagen. Im vierten Jahr hatten wir bereits einen Umsatz von mehr als einer Million Euro. Der Visionär bei uns war Günther Schmid, der gerne scherzte: Wenn das so weiter geht, überholen wir demnächst Siemens. Er hat die Firma stark nach vorne gebracht, während ich an der Hochschule München lehrte, bis zu seinem Tod Anfang 2000. Den Börsengang im Jahr 2001 hat er leider nicht mehr erlebt.

Wer oder was kam nach den Dermatologen?

Hönle: Die Druckmaschinenhersteller, unser erster Großkunde war MAN Roland. Ihnen ging es darum, dass die Tinte auf dem Papier so schnell wie möglich trocknet, um die Produktionsprozesse zu beschleunigen – auch das kann UV-Licht. Nachdem dieser Markt eine Zeit lang zurückgegangen ist, wird er heute wieder wichtiger, weil alles Mögliche mit Werbung bedruckt wird. Bis hin zu Fußbällen.

Wann haben Sie die entkeimende Wirkung von UV-Licht eingesetzt?

Hönle: Das fing in den 1990er Jahren an. Wer als Kunde, sagen wir, zu einem Joghurtbecher greift, muss sich darauf verlassen können, dass das Produkt keimfrei ist. Daher werden die Plastikbecher schon seit einiger Zeit unmittelbar vor der Abfüllung mit UV-Licht bestrahlt. Gleiches gilt etwa für den Kronkorken der Mineralwasserflasche, die Sie gerade geöffnet haben (lacht). In der Lebensmitteltechnologie geht heute nichts mehr ohne UV-Licht.

Wie man hört, braucht man UV-Licht auch für die Herstellung von Handys.

Hönle: Ja, deshalb hatten wir zeitweise Apple als Kunden. Mit UV-Licht kann man präzise und schnell Glas und Metall verkleben. In Bruchteilen von Sekunden wird durch das Glas hindurch der Kleber ausgehärtet. Den Kleber stellen wir inzwischen selbst her.

Gab es je Aufträge, um die sie sich nicht beworben haben?

Hönle: Sicher. Man muss immer abwägen, ob man ein Projekt in der aktuellen Lage bewältigen kann. Um die Jahrtausendwende etwa hat der Freistaat die UV-Anlage in Bad Tölz ausgeschrieben, mit der das Abwasser gereinigt wird, bevor es in die Isar fließt. Das war damals noch zu groß für uns. Heute wäre es das nicht mehr.

Kann man die desinfiziende Wirkung von UV-Licht nicht auch gegen Corona und andere Viren einsetzen?

Hönle: Das kann man, und wir haben auch ein Gerät mit dem Namen Steri White Air entwickelt, das die Raumluft entkeimt. Wir beide hier etwa sitzen in einem zu 99,99 Prozent bakterien- und virenfreien Raum. Leider ist es uns nicht gelungen, das Produkt flächendeckend zu etablieren. Man denke an die 600 000 Klassenzimmer, die es allein in Deutschland gibt. Mit diesen Geräten hätte man Schulschließungen vermeiden können. Aber wir hatten leider keine Lobby.

Die Firma ist im Jahr 2021 von Gräfelfing nach Gilching gezogen. Was war der Grund?

Hönle: Wir waren sehr lange und sehr gerne am Lochhamer Schlag. Aber wir haben in dieser Zeit expandiert und haben uns deshalb entschlossen, in Gilching selbst zu bauen. In Gräfelfing waren wir lediglich Mieter, und der neue Eigentümer, ein englischer Investor, hat angefangen, für den Quadratmeter Mondpreise zu verlangen. Das ging nicht mehr.

Was planen Sie für den Ruhestand? Wird er etwas mit Ruhe zu tun haben?

Hönle: Keine Sorge, die Arbeit wird mir nicht ausgehen. Ich bleibe dem Unternehmen natürlich verbunden. Ich freue mich auf die Zeit mit meiner Frau. Vielleicht reicht es hin und wieder zu einer kleinen Bergtour in Südtirol. Und in meiner Heimat Riedlingen-Zwiefaltendorf habe ich ein Bauernhaus zu einem Hotel Garni ausgebaut. Da schaue ich öfter nach dem Rechten.

