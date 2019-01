Ladendiebe kommen an den Tatort zurück

Zwei Männer haben aus einem Geschäft in Gilching zwei Jacken gestohlen. Kurz darauf tauchten sie dort wieder auf.

Gilching – Das war ganz schön dreist, was die beiden Rumänen im Alter von 34 und 37 Jahren da in Gilching abgezogen haben. Am Samstag kurz nach Mittag betraten sie ein Bekleidungsgeschäft am Starnberger Weg. Dort zogen sich beide je eine Jacke aus dem Sortiment an und verließen anschließend den Laden, ohne zu bezahlen, berichtet die Polizei. Den Diebstahl bemerkten die Mitarbeiter des Geschäfts erst kurze Zeit danach. Als die Rumänen zwei Stunden später wieder in dem Geschäft auftauchten, hielten die Mitarbeiter sie fest und informierten die Polizei. Die Beamten der Inspektion Germering durchsuchten wenig später das Pensionszimmer der Rumänen in Gilching nach den gestohlenen Jacken – und fanden darüber hinaus auch entwendeten Modeschmuck und Kinderspielzeug. Das Diebesgut hat nach Angaben der Polizei einen Gesamtwert von knapp 165 Euro. Es wurde an die Eigentümer zurückgegeben.