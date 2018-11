Er trug eine auffällige Maske: Mann mit Waffe stürmt in Apotheke – und spricht kein Wort

Ein noch unbekannter Räuber hat am Dienstagnachmittag versucht, eine Apotheke in Gilching zu überfallen. Die Fahndung läuft.

Gilching - Großeinsatz der Polizei in Gilching: Mit einem massiven Aufgebot hat die Polizei am Dienstagnachmittag einen Räuber in Gilching gesucht, konnte ihn bis zu Abend jedoch nicht finden.

Gegen 16.20 Uhr hatte ein unbekannter, maskierter Mann eine Apotheke an der Landsberger Straße betreten. Der Mann war laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord vermutlich mit einer Pistole bewaffnet und hatte einen schwarzen Beutel dabei. „Ohne Worte, nur mit Gesten, machte er auf seine Geldforderung aufmerksam. Nachdem sich die anwesende Angestellte in einen Arbeitsraum zurückzog, flüchtete der Räuber ohne Beute zu Fuß in Richtung Bahnhof“, so das Präsidium.

Überfall auf Apotheke in Gilching: Mann trug auffällige Maske

Die Polizei zog sofort starke Kräfte in Neugilching im Bereich des Bahnhofs zusammen und begannt, den Ort abzusuchen. Möglicherweise war der Täter in Richtung Bahngleise geflüchtet. Außerdem kreiste ein Polizeihubschrauber längere Zeit über Gilching. Der zunächst flüchtige Täter habe sich mit einer auffälligen weißen Plastikmaske mit roter Umrandung maskiert, teilte die Polizei weiter mit. Er war etwa 1,75 Zentimeter groß, schlank und bekleidet mit einem schwarzen Pulli mit Kapuze.

Hinweise nimmt die Kripo Fürstenfeldbruck unter (0 81 41) 61 20 entgegen.

Rubriklistenbild: © dpa / Hendrik Schmidt (Symbolbild)