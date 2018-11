Gilchinger bekommt Waffe an den Kopf gehalten - aus unglaublichem Grund

Ein Mann hält einem 20-Jährigen eine Waffe an den Kopf, weil er am frühen Morgen zu laut telefoniert. So geschehen in Gilching am 5. August 2018.

Gilching– Es muss ihm vorgekommen sein, wie in einem schlechten 2018 in Gilching auf dem Marktplatz telefonierte, hielt ihm plötzlich ein fremder Mann eine Waffe an die Schläfe. Am Montag teilte die Polizei Germering mit: Der Täter ist ermittelt.

In der Früh um 5.50 Uhr rief der 22-jährige Freund des jungen Mannes bei der Polizei an und erzählte eine haarsträubende Geschichte: Sein 20-jähriger Freund habe auf dem Marktplatz telefoniert. Plötzlich habe ihm ein Fremder eine Schusswaffe an die Schläfe gehalten, angeblich, weil er „zu laut“ sei. Beim Eintreffen der Polizei sei der 20-Jährige völlig aufgelöst gewesen, berichtet Andreas Ruch, Vize-Inspektionsleiter der Polizei in Germering.

Mann droht Gilchinger „den Kopf wegzuschießen“

Der Mann habe ihn aufgefordert, leise zu sein, „sonst würde er ihm ihn den Kopf schießen“. Dann habe er sich in Richtung Schäftlarner Weg und Römerstraße entfernt. Eine sofort eingeleitet Fahndung mit schwer bewaffneten Polizisten zu Fuß und mit Fahrzeug verlief ergebnislos.

„Aber der ermittelnde Beamte bewies einen langen Atem“, so Ruch. Der Polizist überprüfte sämtliche Inhaber von waffenrechtlichen Erlaubnissen im Umkreis des Gilchinger Marktplatzes – die Unterlagen dazu forderte er vom Landratsamt Starnberg an. Die Anzahl der Personen, die einen kleinen Waffenschein haben und rund um den Marktplatz leben, bewegt sich laut Ruch im „niedrigen zweistelligen Bereich“. Die Überprüfung der Personen und immer wieder durchgeführte Lichtbildvorlagen erhärteten schließlich den Verdacht gegen einen 55-jährigen Gilchinger, der am vergangenen Samstag mit dem Tatvorwurf konfrontiert wurde.

Waffenschein soll wieder entzogen werden

Erst leugnete der Mann. Dann aber fanden Beamte in seiner Wohnung einen auffälligen Rucksack,in dem sich eine PTB-Schreckschusswaffe befand. Der Mann, Besitzer eines kleinen Waffenscheins, räumte die Tat schließlich im vollen Umfang ein.

„Die Germeringer Polizei wird die notwendigen Schritte einleiten, dass dem Täter der Kleine Waffenschein vom Landratsamt Starnberg wieder entzogen wird“, kündigte Ruch gestern an. Er sei sehr froh über den Ermittlungserfolg. „Mit Schreckschusspistolen kann man eine Menge anrichten. Wir sind erleichtert, dass wir wissen, wer der Täter ist.“

Man habe den Fall sehr ernst genommen und auch keinen Moment an dem Wahrheitsgehalt gezweifelt. „Der Anrufer hatte den Vorfall ja auch genau gesehen.“ Zu seinen Motiven habe der 55-Jährige angegeben, er habe sich darüber geärgert, dass sich die beiden Männer laut unterhalten hätten. Zumindest der 20-Jährige war laut Ruch erheblich angetrunken.

