Mehr als 200 Gastspiele in sieben Jahren - „Monis Brettl“ mit neuem Programm

Von: Laura Forster

Zukünftiger Gast auf Monis Brettl im Gasthaus Widmann: Luise Kinseher. © Michael Otto

Das neue Programm von „Monis Brettl“ im Oberen Wirt in Gilching für die kommenden Monate bis Juni steht fest. Kulturveranstalterin Moni Rother hat wieder hochkarätige Kleinkünstler in den Landkreis gelockt.

Gilching – „Ich freue mich darauf, dass es weitergeht. Hier und da sind es zwar Altlasten aus 2020 und 2021, die schon bezahlt wurden, aber ich denke, dass es ein paar sehr gesellige Abende werden“, sagt Rother, die am 10. März seit genau sieben Jahren die Kulturtermine im Oberen Wirt organisiert. Ende vergangenen Jahres feierte sie dort die 200. Veranstaltung. Zuvor war sie 13 Jahre beim Kirchenwirt in Steinebach und danach vier Jahre beim Alten Wirt in Etterschlag für die Kultur zuständig. In Summe sind es nun 25 Jahre, in denen sich Moni Rother als Veranstalterin nie hat unterkriegen lassen.

„Ich hatte während der Corona-Zeit die volle Unterstützung der Wirtsfamilie Widmann“, sagt sie. „Trotzdem, reich geworden ist in der letzten Zeit keiner.“ Viele Veranstaltungen mussten verschoben werden, andere konnten nur vor einem kleinen Publikum gespielt werden, dazu kam eine Menge Ungewissheit.

Nun freut sich Moni Rother jedoch auf das neue Programm, auch im Hinblick auf die Lockerungen, die das bayerische Kabinett gestern beschlossen hat. Bei Beibehaltung der 2G-plus-Regel und FFP2-Maskenpflicht dürfen nun während Kulturveranstaltungen wieder mehr Besucher auf den Stühlen in den Veranstaltungssälen Platz nehmen.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 17. Februar, der Musikkabarettist Stefan Otto mit „A gmahde Wiesn“. In seinem neuen Programm besticht Otto neben musikalischer Vielseitigkeit an Gitarre, Keyboard und Waschbrett-Percussion durch seinen spritzigen Humor, welchen er gekonnt in Alltagsgeschichten und Liedtexte packt. Weiter geht es am Donnerstag, 24. Februar, mit Philipp Weber. Sein Thema: Wird der Mensch durch Maschinen ersetzt – oder befreit? Kommt das Ende der Arbeit? Doch wo ist die Zeitmaschine, die saubere Fusionsenergie, das Bier zum Downloaden? Fragen wie diese beantwortet der Kabarettist mit der nötigen Prise Humor.

Sein neues Programm „Pfenningguad“ stellt Ralf Winkelbeiner am Donnerstag, 10. März, vor. „In seinem Potpourri der menschlichen Schwächen und Unzulänglichkeiten lässt der Familienvater in seiner charismatischen Art quer durch alle Themen nichts aus“, heißt es in der Ankündigung. Zwei Wochen später, am 24. März, begrüßt der Obere Wirt Luise Kinseher mit „Mamma Mia Bavaria“. Die Kabarettistin beschäftigt sich mit einer Frage von globalem Ausmaß: Welche Bedeutung hat Bayern vom Weltraum aus betrachtet?

„Die Leonhardsberger & Schmid Show“ mit Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid bringt am Donnerstag, 21. März, Songs, Gags und Dance Moves nach Gilching. Am Donnerstag, 7. April, zeigt die Couplet AG ein „Best of“ der ersten 25 Jahre. Am 28. April verzaubert Franziska Wanninger das Publikum mit dem Programm „Für mich solls rote Rosen hageln“.

Das Wirtshaustheater Iberl Bühne führt am Donnerstag, 5. Mai, das neue Stück „Sauber Brazzelt oder De Oan sogn a so und de Andern a so“ auf. Es dreht sich alles um das ländliche Oberbayern des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Den Schluss macht Chris Boettcher mit „Immer dieser Bruck“. In seinem Programm, das er am Donnerstag, 2. Juni, vorstellt, nimmt er den einen oder anderen Promi auf die Schippe.

Der Eintritt für alle geplanten Veranstaltungen kostet jeweils 25 Euro. Reservierungen sind unter www.kulturmoni.de möglich. lf