Neue Chefs in der Filmstation

Die Gilchinger Filmstation geht mit einem neuen Führungsduo ins neue Jahr. Matthias Bojen und Ulf Maneval haben das Kino von Petra Löw übernommen, die sich nach 20 Jahren auf ihre Lichtspiele in Gröbenzell konzentriert.

Gilching – Es ist ein Risiko, dessen ist sich Matthias Bojen (36) bewusst. In Zeiten von immer größer werdenden Flachbildschirmen und TV-Diensten wie Netflix sowie eine starken Konkurrenz in ein Kino zu investieren, ist riskant. Auf der anderen Seite war die Verlockung groß. Nach 20 Jahren als Aushilfe und Festangestellter das Kino übernehmen zu können, an dem das Herz hängt, ist eine einmalige Chance. Matthias Bojen hat sich für die Verlockung entschieden. Vom 1. Januar 2019 an ist er zusammen mit Ulf Maneval (39) neuer Eigentümer der Filmstation.

Vor 20 Jahren ist das Kino unweit des S-Bahnhofs Gilching-Argelsried aus dem Breitwand von Matthias Helwig hervorgegangen. Seitdem führte Petra Löw die Geschäfte – parallel zu ihren Gröbenlichtspielen in Gröbenzell. „Nach 20 intensiven Jahren mit ein paar Tiefs und vielen Hochs bot sich jetzt die Möglichkeit, etwas kürzer zu treten und trotzdem zu wissen, dass ich das von mir aufgebaute Kino in gute Hände geben kann“, sagt Löw. Diese guten Hände haben Bojen und Maneval. „Sie sind seit den Anfängen dabei und kennen die Filmstation in- und auswendig“, sagt Löw. Matthias Bojen hat als Aushilfe angefangen, da war er noch Schüler. Ulf Maneval stieß während des Studiums dazu.

„Kino ist Leidenschaft“, schwärmt Bojen im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Wir arbeiten mit Menschen zusammen, die meistens Spaß haben und gut gelaunt zu uns kommen.“ Nach der Schule, der Ausbildung zum Fertigungsmechaniker bei BMW und einem Praktikum bei Event-König Jochen Schweizer war Bojen bereits seit 2007 fest angestellt in der Filmstation – und das mit Herz und Hand. „Mein Hobby ist es, Filme zu schauen, da muss ich mich nicht wirklich für diesen Beruf motivieren“, sagt der Fan von James-Bond-Darsteller Daniel Craig und Liebhaber von Actionfilmen.

Und weil zu Herz und Hand noch Hirn dazukommt, haben Bojen und Maneval im neuen Jahr eine Menge vor. So wollen sie Technik und Räume modernisieren. Ein neuer Projektor mit verbessertem Soundsystem ist ebenso geplant wie der Einbau von Luxussesseln. „Die Besucher sollen da wie zu Hause auf der Couch die Möglichkeit haben, die Füße hochzulegen“, erklärt Bojen. Auch ins Foyer wollen die neuen Inhaber investieren, etwa in neue Möbel und eine neue Kaffeemaschine.

Was das Programm anbelangt, sind ebenfalls Neuerungen vorgesehen – „noch mehr Live-, Sonder- und Sportübertragungen“, verspricht Bojen. So zeigt die Filmstation Anfang Februar zum ersten Mal das Super-Bowl-Finale, das Endspiel um die nordamerikanische Football-Meisterschaft, live. Am 6. Januar läuft bereits das Neujahrskonzert von André Rieu in Gilching. Unabhängig davon ist ein Frühstückskino ist geplant – eine Stunde vor Filmstart können die Besucher im Kino frühstücken. Auch Filme im englischen Original sollen regelmäßig in der Filmstation zu sehen sein. Über ein Mitmachkino für Kinder denken die neuen Chefs noch nach. „Kino ist Erlebnis“, sagt Bojen. Das wollen er und sein Partner jeden Tag aufs Neue beweisen.