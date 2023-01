14-Jähriger überfallen: Unbekannte versuchten Jugendlichen auszurauben und schlugen ihn nieder

Von: Laura Forster

Die Polizei sucht Zeugen: Am Sonntag haben vier Unbekannte versucht einen 14-Jährigen auszurauben. Als dieser ihren Aufforderungen nicht nachkam, schlugen sie ihn mit einem Gegenstand nieder. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen daraufhin mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Gilching – Gleich zweimal kurz hintereinander haben vier Unbekannte am Sonntagabend am Vorplatz der S-Bahnstation Gilching/Argelsried versucht, ein Kind und kurze Zeit später einen Jugendlichen auszurauben. Die Täter flüchteten danach, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht, die den Raub beziehungsweise versuchten Raub beobachtet haben.

Laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord war ein 14-Jähriger gegen 18.40 Uhr in der Unterführung am Vorplatz der S-Bahn-Station Gilching/Argelsried unterwegs, als er von vier Unbekannten angesprochen wurde, die Geld und Handy von ihm forderten. Als der Schüler dieser Aufforderung nicht nachkam, schlugen die Täter ihn mit einem noch unbekannten Gegenstand nieder. Dabei wurde der 14-Jährige so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert und dort behandelt werden musste.

Die Unbekannten flüchteten danach ohne Beute, heißt es im Pressebericht des Polizeipräsidiums. Der Haupttäter ist etwa 1,90 Meter groß, spricht Deutsch mit ausländischem Akzent und hat eine dunklere Hautfarbe. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke der Marke Adidas, weißen Sneakern und Handschuhen der Marke Nike – so beschreibt ihn das 14-jährige Opfer.

Die Polizei sucht nach Zeugen - Ähnlicher Fall in Germering

Der Jugendliche hat laut der Beamten in unmittelbarer Nähe zum Tatort noch einen weiteren Raub beobachtet. Ein etwa zehnjähriger Junge sei ebenfalls von mehreren jungen Männern dazu gezwungen worden, seine Nike-Schuhe auszuziehen und an die Täter zu übergeben. Der Junge oder seine Eltern haben sich noch nicht bei der Polizei gemeldet, deshalb bittet die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck, die die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen hat, den Zehnjährigen und seine Familie darum, bei den Beamten anzurufen. Mögliche Zeugen sollen sich ebenfalls mit den Ermittlern unter der Telefonnummer (0 81 41) 61 20 in Verbindung setzen.

Einige Stunden später gegen 2.10 Uhr kam es an der S-Bahnstation der Nachbarstadt Germering zu einem weiteren Raubdelikt. Zwei Unbekannte forderten unter Gewaltandrohung Wertgegenstände von einem 59-Jährigen, der auf dem Nachhauseweg war. Der Mann gab den Tätern Geld, diese flüchteten daraufhin. Auch in diesem Fall hat die Kripo Fürstenfeldbruck die Ermittlungen übernommen. Laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord wird ein Zusammenhang der Fälle nicht ausgeschlossen, die Täterbeschreibungen passen jedoch nicht überein.