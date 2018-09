„Radfahrer schauen in die Röhre“

Die Gilchinger Grünen unterhalten sich über das Thema „Verkehrsraum fair teilen“ - und sehen vor allem Verbesserungsbedarf für Fahrradfahrer.

Gilching – Laut einer Umfrage des Bundesumweltinstituts wünschen sich 82 Prozent der Deutschen weniger Pkw, mehr öffentlichen Nahverkehr und mehr Fuß- und Radwege. Vor diesem Hintergrund hatten die Gilchinger Grünen zu einer Informationsveranstaltung ins Rathaus geladen. Thema: „Verkehrsraum fair teilen.“

Es ging dann doch erst mal vor allem um die Radler, was nicht zuletzt an den ambitionierten Radfahrern und Referenten Anton Maier (Grünen-Kreisrat) und Kilian Häuser (ADFC Gilching) lag. Die beiden kennen alle Brennpunkte und werden nicht müde, den Behörden die Schwachstellen aufzuzeigen. Davon gibt es viele: seit Jahren versprochene, bis heute fehlende Radwege, Hinweisschilder, Markierungen, Übergänge und und und. Kurzum: Das Auto stehe im Mittelpunkt aller Planungen und auch bei der Kostenverteilung schauten Fußgänger und Radfahrer in die Röhre, findet Maier. Dazu kommt die Platzverteilung. „19 Prozent nimmt der öffentliche Parkraum ein“, sagte er. Das bedeute auch: „Bei Aldi zahlt man den Parkplatz mit, auch wenn man mit dem Rad fährt.“ Derzeit würden die Flächen nach Größe der Verkehrsteilnehmer, also auch der immer größer werdenden Pkw vergeben. Da könne man nicht von „fair teilen“ reden. „Das Ziel ist, weniger Fläche für den Verkehr zu vergeben.“ Wenn es so weiter gehe, würde sich im Landkreis Starnberg das Auto bald selbst blockieren. Die Bilanz für den Landkreis, der seit 2014 das Prädikat „fahrradfreundliche Kommune“ trägt, jedenfalls sei „rundum ernüchternd“, so Maier.

Auch Häuser hat eine ganze Liste an schlechten Beispielen, vor allem in Gilching. Ein Radweg vom alten Rathaus ins Altdorf beispielsweise sei vom Umweltausschuss einstimmig für gut befunden worden. „Das ist Jahre her. Passiert ist nichts.“ Die Gemeinde bräuchte dringend einen Runden Tisch, „an dem sich alle zusammenfinden“, sagte er. Dabei habe der ADFC längst ein Radwegekonzept vorgelegt. „Von zehn Vorschlägen wurden seither nur fünf umgesetzt.“

Zu Gast war an diesem Abend auch Dr. Markus Büchler, Vorsitzender der Grünen in Oberbayern. Er zeigte ein Bild des alten Stachus in München: Vor etwa 100 Jahren seien die Straßen noch ein Platz zum Verweilen gewesen. „Doch seit Jahrzehnten sind die Plätze besetzt vom Verkehr.“ Büchler ist sicher: „Die Zeit ist reif, dass wir uns den Raum zurückholen.“ Er zitierte den in Wien lehrenden Professor Hermann Knoflacher, der für seine Kritik am Auto bekannt ist und den Satz prägte: „Behaviour follows structure!“, was so viel bedeutet wie „Verhalten folgt der Infrastruktur“. Dafür bräuchte es Maßnahmenprogramme, „das fehlt bei uns komplett“.

In der anschließenden Diskussion beklagten die Teilnehmer vor allem die Kosten für die öffentlichen Verkehrsmittel. Das von Ministerpräsident Markus Söder ins Gespräch gebrachte 1-Euro-Ticket allerdings bezeichnete Büchler als „Schnapsidee“. Er sagte: „Das Gerechteste wäre eine Entfernungspauschale.“

Gilchings Bürgermeister Manfred Walter weiß um die Kritik. „Die Gemeinde hat vor einem Jahr ein Infoleitsystemin Auftrag gegeben“, sagt er in Bezug auf den Radweg ins Altdorf. Die Agentur habe sich erst um die Beschilderung der Westumfahrung gekümmert, mache sich nun an die Radwegemarkierung. „Wir können nicht alles umsetzen, was uns Verbände zurufen. Dafür brauchen wir Beschlüsse“, sagt er. Einen für die Römerstraße lange geforderten Schutzstreifen hält Walter „für viel zu gefährlich“. Die Römerstraße werde aber 2019 abgestuft. „2020 geht’s an die Umsetzung der Maßnahmen, die sie für Fußgänger und Radfahrer sicherer macht“.