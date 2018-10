Ungebetenen Gast zusammengeschlagen

Gilching - Dieser Abstecher endete heftig: Ein 36 Jahre alter Mann aus Gilching hatte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag offenbar selbst auf eine Geburtstagsfeier eingeladen. Jedenfalls erschien er auf der geschlossenen Feier in einer Gaststätte an der Brucker Straße – dort soll er sich dann mit mehreren Gästen angelegt haben, wie die zuständige Polizeiinspektion Germering berichtet. Gegen 3 Uhr eskalierte der Streit schließlich. „Nach aktuellem Ermittlungsstand“ schlugen mehrere Personen den 36-Jährigen dermaßen zusammen, dass er zur Untersuchung ins Klinikum Starnberg musste. Die Beamten suchen nun Zeugen des Vorfalls: Wer Hinweise, auch zu möglichen Tätern, geben kann, möge sich unter unter Telefon (089) 8 94 15 70 melden.