Verheddert und gerettet: Feuerwehreinsatz in luftiger Höhe

Die Gilchinger Feuerwehr hat am Samstag eine Krähe gerettet, die sich in einer Drachenschnur verheddert hatte. Spaziergänger hatten die Retter auf das Tier aufmerksam gemacht.

Gilching - Eine Krähe ist am Samstagnachmittag in Gilching in eine missliche Lage geraten. Der Vogel hatte sich in etwa fünf, sechs Meter Höhe in einer Drachenschnur verheddert, die nahe der James-Krüss-Grundschule in Gilching in einem Baum hing. Dort würde er wohl jetzt noch hängen, gebe es keine aufmerksamen Passanten und die Gilchinger Feuerwehr. „Spaziergängern ist der flatternde Vogel aufgefallen, wir wurden gegen 15 Uhr alarmiert“, berichtete deren Vize-Kommandant Michael Klinglmair. Kamerad Christian Benzel näherte sich der Krähe schließlich über eine Leiter. „Der Vogel hat anfangs noch ganz aufgeregt geflattert. Aber dann hat er gemerkt, dass wir ihm helfen wollten und sich sogar auf die Leiter gesetzt. Er war dann ganz friedlich“, sagte Klinglmair. Benzel kappte die Schnur und nahm den gefiederten Bruchpiloten mit nach unten. Dort befreiten ihn die Feuerwehrleute vorsichtig vom Rest der Leine. „Er war offensichtlich nicht verletzt. Jedenfalls ist er dann weggeflogen“, freute sich Klinglmair.