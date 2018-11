Zwei Hunde verenden bei Hausbrand - kleiner Defekt führte zur Katastrophe

Im Westen Gilching hat es am Dienstagnachmittag in einem Wohnhaus gebrannt. Inzwischen ist die Brandursache ermittelt.

Gilching - Bei einem Brand in Wiesmath bei Gilching sind am Dienstagnachmittag zwei Hunde und mehrere Vögel verendet. Personen kamen nicht zu Schaden, als in einem abgelegenen Wohnhaus das Feuer ausbracht - die Bewohner waren nicht zu Hause. Inzwischen ist klar, wodurch der Brand entstand: Es war ein Defekt in einer Steckerleiste im Wohnzimmer, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Schaden wird mit rund 300 000 Euro angegeben.

Die fünfköpfige Familie kam derweil auf Vermittlung des Arbeitsgebers des Vaters in einer Wohnung unter.

Kriseninterventionsteam kümmert sich um die Familie

Als die Feuerwehren Gilching und Geisenbrunn unter Leitung von Gilchings zweitem Kommandanten Michael Klinglmair eintrafen, kam dichter Rauch aus dem Haus. Löschmannschaften mit Atemschutz durchsuchten das Haus und löschten das Feuer.

Insgesamt waren 46 Feuerwehrler im Einsatz, der Rettungsdienst war mit vier Rettungswagen und zwei Notärzten vor Ort, teilte die Kreisbrandinspektion mit. Das Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Bewohner, die ihr Dach über dem Kopf verloren haben.

Schildkröte Bazi stirbt in den Flammen

