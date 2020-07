Zwei Verletzte bei Unfall mit Motorrad

Ein Motorradfahrer und ein Auto sind am Donnerstagmorgen in Gilching kollidiert. Zwei Menschen wurden verletzt, der Sachschaden ist hoch.

Gilching – Zwei Menschen sind am Donnerstag gegen 8.40 Uhr bei einem Unfall auf der Landsberger Straße in Gilching verletzt worden. Eine Audi-Fahrerin (52) hatte aus einer Grundstücksausfahrt einbiegen wollen, im Stau wartende Autofahrer hatten ihr eine Lücke gelassen, durch die sie sich vortastete. Genau in diesem Augenblick fuhrt ein Gilchinger (60) mit seinem neuen BMW-Motorrad am Stau vorbei – und krachte in den Audi.

Der Mann erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde ins Klinikum Großhadern gebracht. Da im Audi alle Airbags auslösten, wurde die Frau leicht an der Hand verletzt. Auch sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Schaden an den Fahrzeugen: rund 30 000 Euro.

Die Gilchinger Feuerwehr betreute die Verletzten, sperrte für rund eine Stunde die Straße und räumte die Unfallstelle. Sie band auch ausgelaufene Betriebsstoffe.