Gilchinger Drohnen in der Ukraine

Von: Stefan Reich

Teilen

Drohnen der Gilchinger Firma Quantum Systems waren auch schon in Überschwemmungsgebieten im Einsatz. © Quantum

Die Gilchinger Firma Quantum Systems entwickelt, produziert und vertreibt Drohnen. Die unbemannten Flugsysteme kommen jetzt auch im Kriegsgebiet in der Ukraine zum Einsatz.

Gilching – Fünf Wochen nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine veröffentlichte die amerikanische Botschaft in Warschau über die Social-Media-Plattform Twitter eine kurze Nachricht. „Danke, dass Sie den Bürgern in der Ukraine helfen“, hieß es darin. Der Dank galt einer Spende von unbemannten Flugsystemen. Unter dem sogenannten Tweet: das Bild einer Drohne der Gilchinger Firma Quantum Systems.

„Wir haben drei Drohnen aus unserer zivilen Produktlinie gespendet“, klärt Frank Thieser, Geschäftsführer für Finanzen bei Quantum Systems, auf. Die unbemannten Fluggeräte aus dem Landkreis Starnberg, deren Übergabe die US-Botschaft organisiert hatte, ähneln äußerlich kleinen Segelflugzeugen. Dank schwenkbarer Propeller können sie aber wie ein Helikopter ohne Rollpiste auf engem Raum starten und landen. Sie lassen sich mit Kameras und Messtechnik bestücken.

„In der Ukraine sollen sie dazu dienen, Kriegsschäden und Kriegsverbrechen zu dokumentieren“, sagt Thieser im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Natürlich könnten sie aber auch zur militärischen Aufklärung genutzt werden. Das geht effektiver allerdings mit einer anderen Produktlinie von Quantum Systems. Diese Drohnen vom Typ Vector können Bewegtbilder verschlüsselt in Echtzeit übertragen, sind aus 25 Kilometern fernsteuerbar und unsichtbar für feindliches Radar. Trotz 2,80 Metern Spannweite passen sie zerlegt in einen Rucksack.

Auch diese Drohnen sind in der Ukraine im Einsatz – bestellt vom ukrainischen Staat, bezahlt von ukrainischen Geschäftsleuten. Stückpreis: 180 000 Euro. „Der ukrainische Konsul in München hat den Kontakt vermittelt“, bestätigt Thieser diverse Medienberichte.

Nicht bestätigen will er Meldungen, dass das Geschäft an der Bundesregierung vorbeiging. Zwar wusste das Verteidigungsministerium offenbar nichts, ist aber auch nicht zuständig. Die Drohnen sind keine Waffen, gelten aber als sogenannte Dual-Use-Güter, die auch militärisch nutzbar sind – etwa um Zielkoordinaten für die Artillerie zu erfassen. Deshalb musste das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, das dem Wirtschaftsministerium untersteht, den Deal genehmigen. „Das passierte in Rekordzeit“, sagt Thieser.

Quantum Systems hat bisher eher mit zivilen Anwendungen auf sich aufmerksam gemacht. Im Jahr 2012 meldete Firmengründer Florian Seibel mit einem kleinen Team ein unbemanntes Fluggerät, das senkrecht starten kann, zum Patent an. 2015 hoben Seibel, zuvor an der Bundeswehr-Universität in Neubiberg tätig, und Armin Busse, heute für das operative Geschäft verantwortlich, zusammen mit zwei weiteren Partnern Quantum Systems aus der Taufe. Die Firma residiert seit dem Gründungsjahr in Gilching am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen. Zweck des Unternehmens laut Handelsregister: „Entwicklung, Produktion und Vertrieb unbemannter Flugsysteme sowie zugehöriger Steuerungselektronik, Software und Sensorik“.

Im Angebot sind unterschiedliche technische Ausstattungen: für Foto- und Filmaufnahmen, aber auch für Geländevermessung per Laser. Quantum-Drohnen waren schon 2017 in der Ukraine im Einsatz. Rund um den Unglücksreaktor Tschernobyl halfen sie, dort 1986 notdürftig verklapptes verstrahltes Material wiederzufinden. 2019 begann die Deutsche Bahn, mit Drohnen aus Gilching ihre Gleise nach Schäden abzusuchen. Im selben Jahr startete am Klinikum Ingolstadt ein Versuch zum Medikamententransport per Drohne.

Inzwischen beschäftigt Quantum Systems in Gilching mehr als 100 Mitarbeiter. Demnächst ist der Umzug in größere Räumlichkeiten am Sonderflughafen geplant. Für den Vertrieb in den USA gibt es seit 2021 eine kleine Filiale in Kalifornien. Kunden sind neuerdings Einheiten, die den US-Ministerien für Verteidigung und Heimatschutz unterstehen.

Kürzlich orderte auch die Bundeswehr mehrere Drohnen. Der Darstellung, dies sei eine kurzfristige Reaktion auf das Bekanntwerden des Ukraine-Geschäftes der Firma, widerspricht Thieser. „Die Bundeswehr kennt uns seit drei Jahren“, sagt er. Auch sei der Ukraine-Krieg kein Beschleuniger für das eigene Geschäft. Die Government-Sparte – so heißt bei Quantum Systems das Geschäft mit staatlichen Organisationen wie Polizei, Grenzschutz und Militär – entwickle sich planmäßig.