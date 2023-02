60-Jährige fällt auf Betrüger herein

Von: Hanna von Prittwitz

Eine Frau aus Gilching ist Anfang der Woche auf einen Callcenter-Betrüger hereingefallen. Sie überwies rund 3500 Euro. „Das mit der Mietzahlung ist die derzeit gängige Masche“, sagt Polizeihauptkommissar Andreas Ruch aus Gauting.

Gilching – Eine 60 Jahre alte Frau ist Anfang dieser Woche Opfer von sogenannten Callcenter-Betrügern geworden. Wie Andreas Ruch von der Gautinger Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die Frau am Montagabend gegen 22 Uhr von einer ihr unbekannten Nummer eine SMS erhalten, in der sich ein bislang unbekannter Täter als ihr Sohn ausgab und behauptete, sein Handy verloren zu haben. Anschließend bat er um Kontaktaufnahme über die Kommunikationsplattform Whatsapp. Die arglose Frau kam dieser Bitte nach, im weiteren Verlauf überredete der Unbekannte die Frau, zwei Überweisungen für angebliche Mietrückstände in Höhe von 1776,50 Euro an ein litauisches Bankkonto zu tätigen. Die Frau kam der Aufforderung umgehend nach und überwies die Beträge vom Bankkonto ihres Ehemanns.

Erst am nächsten Tag bemerkte die 60-Jährige nach entsprechender Recherche, dass sie auf eine Betrugsmasche hereineingefallen war. Nach Rücksprache mit der Bank konnten die Überweisungen nicht mehr storniert werden, da sie von dem besagten litauischen Konto sofort abgehoben worden waren.



„Das ist momentan eine sehr gängige Masche“, sagte Ruch über den Fall. Manchmal könnten die überwiesenen Summen von der Bank noch zurückgefordert werden. „In dem Fall aber war das Konto schon leer geräumt.“ Es empfehle sich, bei Textnachrichten, in denen es um ein verlorenes Handy gehe, unbedingt auf der Hut zu sein. „Vergewissern Sie sich immer bei Ihren Angehörigen unter deren Ihnen bekannter Handy-Nummer, bevor Sie Überweisungen an ausländische Konten vornehmen.“