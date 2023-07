1200 Besucher feiern Beachparty - Wiederholung im nächsten Jahr

Nicht ein Polizeieinsatz auf Festgelände

Rund 1200 Besucher haben am Samstag die Beachparty des Vereins Guichinger Brauchtum besucht. Der Cheforganisator kündigt bereits an, dass es nächstes Jahr die nächste Party geben soll.

Gilching – Das Kieswerk Skokanitsch kann auch anders. Am Samstag bebte das 1800 Quadratmeter große Gelände im Westen Gilchings zur Beachparty, die bis halb drei in der Früh rund 1200 Gäste aus dem gesamten Landkreis und darüber hinaus anlockte.

23 Jahre nach der bislang letzten Beachparty lebte das feuchtfröhliche Kiesgrubenfest wieder auf und feierte ein fulminantes Revival. „Unser Ziel ist es, dass auch die Leute kommen, die damals schon bei der Beachparty waren, also ein Publikum zwischen 20 und gut 50 Jahren“, erklärte Eric Pauli (38), Kassier beim Verein Guichinger Brauchtum, Organisator und Ideengeber der Beachparty 2023.

Beachparty in Gilching bis halb drei in der Früh

Der Blick aufs Publikum gab ihm Recht. Jung und Nicht-mehr-ganz-so-jung bevölkerten Seite an Seite das weitläufige Areal, in dessen Mitte jeder bei Cocktails, Bier oder Antialkoholischem die Füße im flachen Flamingo-Pool kühlen konnte.

Daniel (43) behielt im Partytrubel seinen Nachnamen lieber für sich und freute sich über das Comeback der Beachparty: „Ich war vor 23 Jahre auch hier. Es ist geil, dass es das wieder gibt“, sagte er. „Es ist schön, an alte Zeiten anzuknüpfen, und saugut organisiert“. Tanja Baselt (46) ist erst 2004 nach Gilching gezogen. „Das war damals noch in aller Munde, wie legendär die Beachpartys angeblich immer waren“, sagte sie. Spaß haben und mal wieder jung sein war auch das Motto von Marco Krell (45) und Peggi Schuster (39): „Endlich ist mal wieder was los in Gilching.“

+ Hatten mächtig Spaß bei der Beachparty des Guichiner Brauchtums (v.l.): Florian, Lena, Benedict, Korbinian, Leni, Josefine und Lukas. © Dagmar Rutt

Christian Meßner, dessen Eltern im Guichinger Brauchtum aktiv sind, lag bei der letzten Party im Jahr 2000 noch in den Windeln. Am Samstag erklärte der 23-Jährige im Kreise seiner Freunde: „Wenn es hier im Umkreis etwas gibt, ist das schon cool. Ich fahre zum ersten Mal seit zehn Jahren mit dem Fahrrad zu einer Party.“ Sein Freund Mario war im Jahr 2000 noch nicht einmal geboren und wollte am Samstag vor allem eins: „Richtig Spaß haben und richtig viele Mädels kennenlernen.“

Angestoßen worden war die Beachparty vom Nachwuchs des Guichinger Brauchtums. „Die Idee kam letzten Sommer aus der Jugend heraus. Von Laura Skokanitsch und David Setzmüller, sie ist 20 und im Vorstand Beisitzerin, er ist 18 Jahre alt“, erklärte der zweite Vorsitzende und Hauptorganisator der Party, Thomas Haidt. Das Orga-Team habe 120 Köpfe umfasst, sagte er. „Das war auf jeden Fall eine Herausforderung, weil wir das in der Dimension noch nie gemacht haben.“ Seit einem Jahr seien die Planungen gelaufen, drei Wochen vor dem Fest seien die Arbeiten auf dem Gelände des Kieswerks gestartet, das die Familie Skokanitsch dem Verein zum Nulltarif zur Verfügung stellte.

Guichinger Brauchtum kündigt an: Beachparty auch im nächsten Jahr

„Unsere Kosten sind viel Arbeitszeit und Schweiß“, sagte Haidt, der mit seinem Team durchgehend am Aufbauen war. Der Anblick der Partymeile sprach für sich – das Kieswerk war nicht wiederzuerkennen. Während die Feuerwehr Gilching sowohl das 1800 Quadratmeter große Parkplatzgelände sicherte als auch den Grillstand betrieb und die Diskothek Point für Pommes und Eis sorgte, lösten zwei DJs ab 21 Uhr die Gilchinger Blaskapelle mit jeder Menge Sound zum Abtanzen ab. Für Barfußfreunde gab es an der Bar eigens aufgeschütteten Beachparty-Sand.

Haidt war guter Dinge. 23 Jahre bis zur nächsten Beachparty soll es jetzt nicht mehr dauern. „Wir wollen das jetzt jährlich wiederholen“, sagte er und ließ sich insbesondere eines nicht nehmen: „Ein herzliches Dankeschön an die Familie Skokanitsch.“ Die Polizei hatte bei der Beachparty übrigens nicht einen Einsatz, wie ein Gautinger Beamte am Sonntag dem Starnberger Merkur sagte.

Von Nilda Frangos