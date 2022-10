„Immunsystem vieler Bürger im Keller“: Ärzte und Politiker empfehlen Grippeimpfung

Von: Laura Forster

Teilen

Eine Impfung gegen Influenza ist diesen Winter sinnvoll. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Die Corona-Zahlen steigen wieder – auch im Landkreis. Außerdem steht die Grippesaison vor der Tür. Eine Doppelwelle wäre vor allem für die Krankenhäuser eine hohe Belastung. Ärzte und Politik empfehlen deshalb dringend, sich heuer gegen Influenza impfen zu lassen.

Landkreis – An der Supermarktkasse, in der Bahn oder beim Stadtbummel: Überall sind derzeit verschnupfte und erkältete Menschen unterwegs. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schutzmaßnahmen haben ihre Spuren hinterlassen. „Das Immunsystem vieler Bürger ist im Keller“, wie es Dr. Wolfgang Linder, Arzt aus Gilching, ausdrückt. Eine Grippeimpfung empfiehlt er deshalb heuer dringend – zum eigenen Schutz, aber auch dem von anderen.

Vergangenen Samstag hat Linder extra einen Grippe-Sonderimpftag organisiert. „Rund 200 Patienten sind vorbeigekommen. Die Nachfrage ist hoch.“ Kommenden Freitag ist der nächste Influenza-Impftag geplant, der Mediziner rechnet mit einem ähnlichen Andrang. Seit drei Jahren organisieren Linder und sein Team dieses Angebot. „Die Impfungen würden den Praxisalltag sonst zu sehr durcheinanderbringen. So funktioniert das super. Außerdem ist das für viele wie ein Bekanntentreffen, bei dem man zusammenkommt und sich kurz austauscht.“ Vor allem ältere Bürger und Risikopatienten lassen sich gegen Grippe impfen, so der Gilchinger Arzt. „Diesen Winter wäre es aber für jeden sinnvoll. Das Immunsystem ist nach dem jahrelangen Maskentragen und Abstandhalten nicht ausreichend trainiert. Schon im Sommer gab es ungewöhnlich viele Erkältungen.“

Krankenhäuser am Limit - Grippeimpfung soll Kliniken vor noch mehr Belastung schützen

Auch Kollegin Dr. Felizitas Leitner aus Weßling rät ihren Patienten, sich gegen Influenza impfen zu lassen. „Normalerweise kommt die Grippewelle erst zum Jahreswechsel. Heuer kann sie aber schon deutlich früher kommen, weil das Immunsystem der Leute seit der Pandemie viel anfälliger ist. Man muss damit rechnen, dass es zu schweren Erkrankungen kommen kann.“ Das will die Hausärztin unbedingt vermeiden – auch damit die Krankenhäuser nicht noch mehr belastet werden. „Die sind derzeit am Limit. Das habe ich in meinen fast 40 Jahren Berufserfahrung noch nicht erlebt.“

Besonders Personengruppen, die häufig unterwegs sind und viele Kontakte haben, empfiehlt Leitner eine Grippeimpfung. „Man schützt damit nicht nur sich selbst, sondern auch sein Umfeld.“ Bisher haben sich jedoch vorwiegend ältere Bürger und Risikopatienten impfen lassen. „Ich hoffe, da ziehen noch ein paar nach.“

Vor etwa zwei Wochen hat die Ärztin den Impfstoff erhalten. Mehrere Hundert Dosen hat sie bestellt – in Orientierung an die Vorjahreszahlen. „Lieferschwierigkeiten gibt es keine.“

Auch Markus Söder und Klaus Holetschek sprechen sich für Impfung aus

HNO-Arzt Dr. Bernhard Junge-Hülsing bietet in seiner Praxis in Starnberg eine Art Doppelimpfung an. „Alle Patienten, die sich gegen Corona impfen lassen, können auch gleich eine Spritze gegen Grippe bekommen“, so der Arzt, der sich heuer zum ersten Mal selbst das Vakzin verabreichen lässt.

Nicht nur Mediziner raten zur Impfung, auch die Politik spricht sich dafür aus. Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsminister Klaus Holetschek haben sich kürzlich gegen Grippe impfen lassen. „Influenza wird oft unterschätzt. Impfen bietet einen guten Grundschutz gerade vor schweren Folgen. Deshalb unsere Empfehlung: Bitte impfen lassen! Ein kleiner Piks schützt“, so Söder.