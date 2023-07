Großer Erfolg Dorfkirta

Von: Peter Schiebel

Jedes Jahr aufs Neue eine Gaudi: Die Kirtahutschn ist bei der Dorfkirta in Geisenbrunn eine Attraktion für kleine und große Gäste – so auch am vergangenen Sonntag. © Andrea Jaksch

Mehr als 1000 Besucher besuchen die Dorfkirta in Geisenbrunn

Geisenbrunn – Am Ende war nichts mehr übrig von der Sau. Quasi bis auf den letzten Knochen nagten die Besucher der Dorfkirta in Geisenbrunn am Sonntag den Braten ab. „Das hat genau gereicht“, sagt Markus Rippl, Schriftführer des Stopselvereins Geisenbrunn, im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Die Stopsler unter dem Vorsitz von Bernhard Vornehm und der Burschenverein um Oberbursch Tim Neumann richten seit vielen Jahren gemeinsam die Dorfkirta aus. Am Wochenende zählten sie mehr als 1000 Besucher auf dem Weber-Painhofer-Hof.

Der Samstag startete musikalisch mit der Unterbrunner Blasmusik, der Band Bavarian Hot Stuff von Johannes Weber und der Schulband „9 Miles“ vom Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen, die mit zahlreichen Rock-Klassikern dem Publikum ordentlich einheizte. „Da waren alle hin und weg“, berichtet Rippl. „Das war echt Wahnsinn.“ Bis in die Nacht hinein wurde gefeiert. Zuvor waren die Senioren des Gilchinger Ortsteils traditionell von der Gemeinde zu Rollbraten mit Kartoffelsalat und Steckerlfisch eingeladen.

Am Sonntag ging es familiär zu. Nach dem Festgottesdienst zum Patrozinium der Kapelle Mariä Heimsuchung spielte die Blaskapelle Alling auf. Es gab Ponyreiten, eine Schokokussschleuder, die Spritzwand der Freiwilligen Feuerwehr und natürlich die beliebte Kirtahutschn. Das Jahr über hängt die Schaukel festgezurrt unter dem Dach der Halle, zur Dorfkirta wird sie herunter gelassen und ist jedes Jahr eine Gaudi für Kinder genauso wie für Erwachsene. „Das war ein richtig schöner Tag“, bilanziert Rippl.