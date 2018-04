Grüne boykottieren Westumfahrung

Die Grünen wollen aus Protest nicht am Spatenstich für die Westumfahrung Gilching teilnehmen.

Gilching – Von vielen wird dieser Termin seit Jahren herbeigesehnt: Am Freitag, 27. April, findet der Spatenstich für die Westumfahrung Gilching statt. Die Fraktion der Grünen hat gestern angekündigt, dass sie an der Veranstaltung aus Protest nicht teilnehmen wird.

„Für uns steht diese Straße auch für Landschaftszerstörung, Flächenversiegelung und Zerschneidung von Naherholungsgebieten“, schreiben die Gilchinger Grünen-Gemeinderäte Peter Unger, Martin Pilgram und Herbert Gebauer in einem Brief an Bürgermeister Manfred Walter. Es sei seit Jahrzehnten bekannt, dass Straßennetze dynamische Systeme seien, bei denen eine Erweiterung des Angebots für entsprechend mehr Nachfrage sorgt. Die Energiewende, die bis zum Jahr 2035 im Landkreis Starnberg geschafft werden soll, rücke auch durch den Straßenbau in immer weitere Ferne. „Denn Energiewende heißt zwingend auch Verkehrswende. Und ohne Verkehrswende ist unser Klimaziel nicht zu erreichen.“

Westumfahrung soll Ende 2019 fertig sein

Die Grünen fordern eine Verkehrsplanung, die stärker auf sichere Fuß- und Radwege, Carsharing, innerörtliche Bussysteme, Anrufsammeltaxis und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs aufbaue. Stattdessen setze die Mehrheit des Gemeinderates Straßenbaukonzepte einer vergangenen Zeit um, ohne Rücksicht auf die Begrenztheit der Ressourcen und die Verantwortung für die nächsten Generationen zu nehmen. „Das ist für uns kein Grund zum Feiern, und deshalb wird die Fraktion am Spatenstich nicht teilnehmen.“

Die 4,8 Kilometer lange Westumfahrung soll Ende 2019 fertig sein.