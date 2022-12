Hilfe bei beginnender Demenz

Café Malta in Gilching

Im Pflegezentrum Pichlmayr in Gilching hat am Montag das Café Malta eröffnet. Das Projekt war bereits im Rahmen der Bayerischen Demenzwoche im Herbst angekündigt worden und richtet sich an Menschen mit beginnender Demenz.

Gilching – Für Menschen mit beginnender Demenz gibt es in Gilching einen neuen Treffpunkt. Im Café Malta im Pflegezentrum Pichlmayr (Weßlinger Straße 11) sind sie künftig immer dienstagsvormittags eingeladen. Den Startschuss für den neuen Treffpunkt gab Thomas Rapp, Kreisgeschäftsführer des Malteser Hilfsdienstes, am Montag. „Menschen mit beginnender Demenz rutschen schnell in die soziale Isolation, vereinsamen und verlieren zusehends ihren Platz in der Gesellschaft. Mit unserem Café Malta versuchen wir, dem vorzubeugen und den Betroffenen ein Stück Lebensfreude erhalten“, sagte er.

Im Angebot sind gemeinsames Kochen und Backen und viele andere Dinge, die im Leben der Betroffenen selbstverständlich waren. Gleichzeitig sollen die Angehörigen durch Beratungsgespräche unterstützt werden. Bürgermeister Manfred Walter nannte das Café Malta eine Bereicherung für die Gemeinde. „Bei beginnender Demenz steht man unter einem enormen Leistungsdruck, weil man nicht wirklich weiß, was mit einem passiert“, sagte er. „Das kann sogar Panikattacken auslösen. Und nicht nur der betroffene Mensch, auch dessen Angehörige sind verunsichert. Deshalb sind Treffen unter Gleichgesinnten so wichtig.“

Zufrieden war Diplom-Psychologe Michael Wolfschlag vom Seniorenbeirat. Er hatte bei der Bayerischen Demenzwoche vor zwei Jahren im Rahmen einer Podiumsdiskussion die Idee mit dem Café Malta eingebracht und die Verbindung zu den Maltesern hergestellt. „Es war eine Vision, und es freut mich, dass sie relativ schnell umgesetzt wurde.“ Dabei zeichne sich die sechste Einrichtung dieser Art auf bayerischer Flur durch ein großes Plus aus: „Wir sind die ersten, die gleichzeitig mit der Betreuung betroffener Personen auch Gesprächspartner für die Angehörigen sind“, betonte Wolfschlag.

Das Café Malta ist ab sofort dienstags von 9 bis 12 Uhr im Pichlmayr-Seniorenzentrum geöffnet. Eine Anmeldung, auch zu einem Schnuppertag, ist an carmen.sturz@malteser.org oder unter (089) 8 58 08 02 30 möglich. Die Kosten für einen Besuchstag liegen bei 30 Euro, was laut der Malteser über einen Pflegegrad abgerechnet werden kann. Die Infoangebote für Angehörige sind kostenlos.

Uli Singer