Hoch auf dem Schmankerl-Wagen

Festa Italiana in Gilching

Gilching feierte am Wochenende eine ausgelassene „Festa Italiana“. Von Freitag bis Sonntag kamen mehrere tausend Besucher auf den Marktplatz. Mittendrin: Johann Retzer (75) und seine Helfer vom Krieger- und Soldatenverein mit einem überdimensionalen Verkaufsstand.

Gilching – Er gehört zu den Menschen, die über viele Jahrzehnte hinweg das gesellschaftliche Leben in Gilching maßgeblich bereichert haben. Unter anderem initiierte Johann Retzer das erste Country-Festival sowie die legendären XXL-Partys und die Bluegrass-Festivals am Jais-Weiher. Anlässlich der „Festa Italiana“ überraschte er heuer mit einem Gastro-Wagen.

Es gibt nichts, was der 75-Jährige bei Bedarf den Vereinen in der Region aus seinem reichhaltigen Requisiten-Lager am Jais-Weiher nicht zur Verfügung stellen könnte. Seien es Zelte in verschiedenen Größen, Biergarten-Garnituren, ein Toilettenwagen und ein Theaterwagen, Sonnenschirme, Grills und nun auch die „Boarische Schmankerlkuchl“, wie auf dem Anhänger geschrieben steht.

Ursprünglich gehörte der Hänger dem Maibaum- und dem Veteranenverein in Forstenried gemeinsam. „Da stand er aber jahrelang nur herum und sollte verschrottet werden“, erzählt Retzer, der seit 38 Jahren Vorsitzender des Krieger- und Soldatenvereins in Gilching ist. „Ausgeschaut hat er, ganz furchtbar. Das Dach war eingefallen, reingeregnet hat es.“ Über den Brauchtumsverein in Gilching sei das Vehikel den Veteranen angeboten worden. Und wer Johann Retzer kennt, weiß, dass damit das Schicksal besiegelt war.

„Bei vielen meiner Mitglieder gab es anfangs sehr viel Skepsis. Keiner glaubte daran, dass der Wagen hergerichtet werden kann“, erzählt er. „Zwei Jahre haben wir hingearbeitet und auch viel Geld investiert, bis er zu einer modernen Küche wurde, in der jetzt mit Gas gebacken, gebraten und gegrillt werden kann.“ Mit Gas in diesen Zeiten? „Kein Problem, ich habe rechtzeitig vorgesorgt“, verrät Retzer mit Augenzwinkern.

Die Besucher des italienischen Festes zeigten sich begeistert. Sie standen Schlange für ihr Essen an, das nur über ein paar Stufen hinauf an der Ausgabe zu bekommen war. Die sieben Mitarbeiter hatten alle Hände voll zu tun. Und sie gratulierten Retzer auch zu der gelungenen Neuanschaffung. „Wir waren ja von Anfang an mit unseren Spezialitäten bei allen Festen dabei“, erzählt Retzer. Um allerdings Steckerlfisch, Bratwürste, Auszogne, Rindersteaks und sonstige Spezialitäten anbieten zu können, seien bisher umfangreiche Vorarbeiten notwendig gewesen. „Mit unserer neuen Schmankerlküche ist das nun vorbei. Steht der Wagen mal, kann es auch schon losgehen. Zum jeweiligen Standort gezogen wird er mit einem Bulldog.“

Und was zieht Retzer für ein Fazit? „Mich freut’s narrisch, dass der Wagen nicht verschrottet werden musste. Und wer Lust hat, kann ihn sich jetzt auch ausleihen.“

Uli Singer