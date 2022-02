„Ich messe etwas anderes“

Von: Hanna von Prittwitz

Petra und Martin Köhrer auf dem Balkon ihres Hauses in Geisenbrunn: Von dort aus nahmen sie die Messungen vor. Im Hintergrund ist die Autobahn zu sehen. © Andrea Jaksch

Geisenbrunner Bürger leiden unter dem Lärm der Lindauer Autobahn A 96. Messungen der Gemeinde haben jedoch keine zu hohen Dezibel-Werte ergeben. Das Ehepaar Köhrer will das nicht auf sich beruhen lassen und hat nun selbst gemessen. Seine Ergebnisse sehen anders aus.

Geisenbrunn – Das hatten sich Petra und Martin Köhrer anders vorgestellt: 2019 erwarben die beiden ein Grundstück in Geisenbrunn, bauten ein Haus und zogen im Sommer 2021 ein. Sie wollten ihren Ruhestand auf dem Land verbringen. Seither schlafen sie schlecht, ihre Terrasse können sie an schönen Tagen nicht unbeschwert nutzen. Das Problem: der Lärm der etwa 700 Meter entfernt gelegenen A96, deren sechsspuriger Ausbau 2020 abgeschlossen wurde. Die Ergebnisse der Dezibel-Messungen der Gemeinde haben sie überrascht. Anstatt zu meckern, haben sie recherchiert und sich ein eigenes Gerät gekauft. „Ich messe etwas anderes“, sagt Martin Köhrer.

Natürlich haben sich die Köhrers vor der Entscheidung für das Grundstück informiert, schließlich liegt die A96 in Sichtweite. „Wir haben auch mit den Nachbarn gesprochen. Die bestätigen uns heute, dass es schlimmer geworden ist“, sagt Martin Köhrer. Die Lärmschutzgalerien schützten nur Germering und Gilching, „der dazwischen liegende Ortsteil Geisenbrunn hat nichts davon“. Weil der Gemeinde mehrere Beschwerden aus Geisenbrunn vorlagen, gab sie eine Messung in Auftrag (wir berichteten). „Sie hat nicht ergeben, dass es zu laut ist“, sagte gestern Bürgermeister Manfred Walter. Gesetzlich erlaubt sind im allgemeinen Wohngebiet tagsüber (6 bis 22 Uhr) 59 Dezibel, nachts (22 bis 6 Uhr) 49 Dezibel. In Mischgebieten liegen die Werte um etwa 5 Dezibel höher. Als Mittelwerte ergaben die Messungen tagsüber 53 bis 55 Dezibel und nachts 47 bis 49 Dezibel. „Mit dem Ergebnis können wir bei den Behörden nicht vorstellig werden“, erklärt Walter.

Martin Köhrer hat Luft- und Raumfahrttechnik studiert und arbeitete zuletzt im Vertrieb einer Messtechnik-Firma, er kennt sich also aus. Seine Messungen ergaben in der Nacht auf Donnerstag, 10. Februar, in einem Zeitraum von Mitternacht bis 6 Uhr zu etwa 94 Prozent „weitaus höhere Werte als die gesetzlich erlaubten 49 Dezibel. Der Höchstwert betrug 68 Dezibel.“ Der Lärm sei im Schlafzimmer in den Morgenstunden so laut gewesen, dass das Paar nicht mehr habe einschlafen können. Weitere Messdaten zwischen 6 und 8 Uhr hätten ebenfalls zu etwa 86 Prozent Werte ergeben, die weit über die tagsüber erlaubten 59 Dezibel hinausgehen würden. „Der höchste gemessene Wert in diesem Zeitraum waren 73 Dezibel.“ Tagsüber habe er um 11.50 Uhr 78 Dezibel gemessen. In der Nacht auf den 14. Februar lagen die Messwerte von Martins Köhrers Gerät zu 79 Prozent über 49 Dezibel, mit einem Höchstwert am Montagmorgen um 5.54 Uhr von 65,2 Dezibel. Am Sonntag zeigte das Gerät um 11.08 Uhr 65,3 Dezibel.

„Der unerträgliche Autobahnlärm schränkt unsere Lebensqualität deutlich ein“, hat das Ehepaar Köhrer daraufhin in einem Brief an Bürgermeister Manfred Walter und die Gemeinde, Landrat Stefan Frey und die Autobahndirektion geschrieben. „Helfen würden uns eine Geschwindigkeitsbeschränkung und eine Verlängerung und auch Erhöhung des Lärmschutzwalls“, sagt Martin Köhrer. Das Ehepaar fragt sich ohnehin, warum zwischen Germering und Gilching auf etwa zwei Kilometern, auf Höhe von Geisenbrunn, kein Tempolimit gilt. Und wundert sich bei Autofahrten: „Da sind überall Lärmschutzwände oder Tempolimits, auch wenn da keine oder wenig Bebauung ist.“

„Der Lärmschutz ist deutschlandweit vorgegeben und wird in der Planung in aufwendigen Verfahren vorher berechnet“, erklärte gestern Josef Seebacher, Pressesprecher der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern, auf Anfrage des Starnberger Merkur. Das sei auch beim Ausbau der A96 auf sechs Spuren so gewesen. Man habe damals eine Menge Geld in die Hand genommen und zusätzlich zu den Galerien Wälle aufgeschüttet und Flüsterasphalt aufgetragen, der im Übrigen fast schon wieder erneuert werden müsse. Tempolimits würden auch nicht jedem gefallen. Erst 2021 habe Ministerpräsident Söder für die A94 bei Passau ein Tempolimit festlegen wollen. „Dagegen hat ein Autofahrer geklagt, wir mussten es wieder aufheben.“ Maßnahmen seien also schwierig, erst recht, wenn offizielle Messungen den gefühlten Eindruck nicht belegen würden. Eigene Messungen hätten keine Relevanz. Belegbare Datenerfassungen seien aufwendig, weil beispielsweise Nebengeräusche herausgefiltert werden müssten.

Bürgermeister Walter betonte, dass die Gemeinde die Klagen der Anwohner ernst nehmen würde: „Nach den Sommerferien im Herbst werden wir die Messungen wiederholen.“ Vizebürgermeister Martin Fink, selbst Geisenbrunner, antworte bereits per E-Mail auf das Schreiben der Köhrers. Die Gemeinde werde den Lärmschutzwall Richtung Gut Hüll verlängern, das Geld dafür werde in den Haushalt 2022 eingestellt.

Wenn es sein muss, wollen sich die Köhrers auch direkt an die Regierung von Oberbayern wenden. Sie sind entschlossen, nicht klein beizugeben, schon gar nicht, nachdem sie selbst von ihrem Balkon aus ganz andere Werte gemessen haben. „Und nachts gibt es auch keine Nebengeräusche, die man herausfiltern müsste“, stellt Martin Köhrer sachlich fest. Petra Köhrer: „Wir kämpfen für alle.“