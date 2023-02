Impf- und Testzentrum in Gilching geschlossen

Teilen

Corona-Test (Symbolbild) © IMAGO/Christian Ohde

Apotheker Dr. Stefan Hartmann aus Gilching hat sein letztes Impf- und Testzentrum geschlossen. Den Service bietet er weiter an.

Gilching – „Ein Abschied fällt immer schwer“, sagt Dr. Stefan Hartmann, Apotheker aus Gilching. Auch dann, wenn es sich „nur“ um ein Test- und Impfzentrum handelt. Fast zwei Jahre lang boten er und sein Team unter anderem an der Römerstraße einen Service, der ursprünglich Ärzten vorbehalten war. Seit Montag ist Schluss. Fazit: „Es war eine tolle Zeit und wir haben viel gelernt.“

Mittlerweile ist das Thema Corona und alles, was dazu gehört wie Tests und Impfungen, in den Schlagzeilen nach hinten gerückt. Masken sind größtenteils gefallen, getestet und geimpft wird nur noch wenig. „Ein Test- und Impfzentrum, so wie wir es betrieben haben, rentiert sich deshalb nicht mehr“, sagt Hartmann. „Der Service aber bleibt weiterhin in unseren Apotheken erhalten.“ Für ihn habe der zweijährige Ausflug auf ein neues Geschäftsfeld zwar viel Arbeit und auch einigen Ärger bedeutet. Dennoch möchte er die Erfahrungen nicht missen: „Mit dem Testen auf Corona haben wir in unserer St.-Vitus-Apotheke in Gilching angefangen und ab April 2021 in der Hochphase der Pandemie sechs Testzentren aufgemacht.“ Bis zu 60 Mitarbeiter seien in Gilching, Gauting, Gröbenzell, Weßling, Seefeld und Alling an sieben Tagen die Woche täglich rund zehn Stunden beschäftigt gewesen. Allein in Gilching hätten bis zu 800 Menschen pro Tag die zwei „Teststrecken“ durchlaufen.

Anfangs gab es Differenzen mit Ärzten

Auch wenn sich mittlerweile die Wogen geglättet haben, anfangs habe die Ärzteschaft einiges gegen das Engagement des Apothekers gehabt. „Es war einfach nicht üblich, dass ein Apotheker mehr darf und kann als nur Medikamente zu verkaufen. Ich hatte aber große Unterstützung von den Behörden wie auch von den Menschen, die froh waren, dass es einen so genannten niedrigschwelligen Zugang gab, durch den zeitnah und auch samstags und sonntags der Corona-Test oder auch ein Impf-Termin online vereinbart werden konnte.“

Der erste Widerstand habe sich schnell gelegt, mittlerweile sei es eine optimale Zusammenarbeit, freut sich Hartmann. Stolz sei er außerdem, dass sich mit Johannes Pfister ein pensionierter Allgemeinarzt aus Gilching seinem Apotheken-Team als leitender Impf-Arzt angeschlossen habe und nun für Impfungen, auch zu Grippe-Zeiten, federführend zuständig sei. „Irgendwie tut es mir unheimlich leid, dass wir unser Impfzentrum in Gilching, es war das letzte seiner Art, nun schließen und wir den Laden wieder aufgeben“, sagt Hartmann. „Aber mir ist kein neuer Geschäftszweig dazu eingefallen. Die Einrichtung werde ich jetzt über Ebay verkaufen.“ (ph)