Polizei warnt: Mann will in Gilching Mädchen mit Schokolade und Welpen zu sich nach Hause locken

Die Polizei Germering warnt vor einem etwa 60 Jahre alten Mann, der aus einem weißen Kombi heraus in Gilching vier Mädchen angesprochen und sie auch mit dem Auto verfolgt haben soll. Die Polizei nimmt die Angelegenheit sehr ernst.

Gilching - Die Polizei Germering warnt vor einem etwa 60 Jahre alter Mann, der aus einem weißen Kombi heraus in den vergangenen Tagen in Gilching vier Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren angesprochen haben und auch mit dem Auto verfolgt haben soll. Die erste Begegnung ereignete sich am Freitag, 14. September, gegen 17 Uhr am Birkenholzweg. Laut Polizei erzählte der grauhaarige Mann den Mädchen, dass er der Inhaber einer Schokoladenfabrik sei und noch einige Tafeln Schokolade zu Hause für sie übrig hätte. Die Mädchen lehnten das Angebot ab. Daraufhin wollte er sie offenbar damit locken, dass er noch mehrere Hundewelpen zu Hause hätte. Die vier Freundinnen bekamen Angst und fuhren mit ihren Fahrrädern schnell nach Hause.

Einen Tag später, am Samstag gegen 15 Uhr, waren die vier Freundinnen auf dem Kinderspielplatz an der Kosthofstraße in Gilching. Als sie sich mit ihren Rädern auf den Nachhauseweg machten, bemerkten sie, dass ihnen ein weißer Pkw folgte. Die Mädchen erkannten am Steuer den Mann wieder, der ihnen tags zuvor Schokolade angeboten hatte. Die Kinder fuhren weiter. Als sie kurz vor der Wohnung eines der Mädchen ankamen und stehenblieben, blieb der Mann mit seinem Auto ebenfalls stehen und beobachtete die Mädchen mehrere Sekunden lang. Danach sei er wieder gefahren, so die Polizei.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 60 Jahre alt, braune Augen, ein faltiges Gesicht und auffallend helle Haut. Der Mann sprach hochdeutsch, war etwa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Seine Nase ist laut Polizei auffallend breit, das Erscheinungsbild gepflegt, die Zähne jedoch verfärbt. Der Mann trug ein rotes T-Shirt und eine schwarze Hose.

Hinweise nimmt die Polizei in Germering unter (089) 894157101 entgegen.

