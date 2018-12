Papierkorb in Wohnung fängt Feuer

Mit einer glimmende Zigarette hat ein Gilchinger einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Sache ging gut aus.

Gilching – Ein brennender Papierkorb hat gestern in Gilching für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie Kommandant Robert Strobl von der Freiwilligen Feuerwehr Gilching berichtete, hatte ein in einem Mehrfamilienhaus an der Laubaner Straße im Erdgeschoss lebender Rentner eine glühende Zigarettenkippe in den Papierkorb geworden. Nachbarn hörten den Feuermelder und alarmierten die Feuerwehr, die Schlimmeres verhinderte. Der Mann konnte die Wohnung danach wieder beziehen. Die Feuerwehren Gilching und Geisenbrunn waren mit 24 Kräften vor Ort.

Rubriklistenbild: © dpa / Patrick Pleul