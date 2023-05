In voller Montur an den Geräten

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Foto vom Fotoshooting (v.l.): Michaela Dittrich (l.) vom Aktivpark hielt drauf, Christian Benzel, Florian Hager, Marie Schönauer, Michael Hauseder, Michael Klinglmair, Stefan Huber und Nico Reis machten eine gute Figur. © vom Fotoshooting

Gemeinsam Mitglieder werben: Aus diesem Grund haben der Aktivpark Gilching und die Feuerwehr Gilching ein Fotoshooting veranstaltet. Dafür ging es mit Atemschutzgerät aufs Laufband.

Gilching – Was ist denn da los?, mag sich der eine oder die andere am Mittwochmorgen im Aktivpark in Gilching gefragt haben. In voller Montur kletterten gleich mehrere Feuerwehrleute auf die Geräte, traten mit Atemmaske in die Pedale und schwitzten auf dem Laufband. Hintergrund ist eine gemeinsame Werbeaktion für Mitglieder.

„Viele von uns trainieren im Aktivpark“, berichtet Michael Klinglmair, Vizekommandant der Gilchinger Feuerwehr. Feuerwehrler Nico Reis habe dann die Idee zu der Aktion gehabt. „Schließlich freuen wir uns beide, also der Aktivpark und wir, über jedes neue Mitglied“, erklärt Klinglmair. Reis habe Michaela Dittrich, Leiterin des Marketings des Fitnessstudios, angesprochen und schwupps, stand ein Termin fest.

Sieben Aktive der Feuerwehr machten sich also am Mittwoch in voller Montur an die Geräte. Zeitweise setzten sie dafür auch Atemschutzgeräte auf. Nicht ungewohnt. Denn einmal jährlich müssen sie ohnehin in Einsatzkleidung einen Leistungstest ablegen. Bis zu 30 Kilogramm wiegen Anzüge und Atemmaske. Die Durchfallquote ist niedrig. „Bei uns sind eigentlich alle super fit“, sagt Klinglmair. Logisch, denn von den 30 Atemschutzgeräteträgern, darunter auch acht Frauen, trainieren 25 im Aktivpark. Insgesamt zählt Gilchings Feuerwehr 80 Aktive.

„Wir profitieren beide von der Aktion“, erklärt Michaela Dittrich vom Aktivpark. Denn auch bei der Feuerwehr soll mit den entstandenen Fotos für das Training im Aktivpark geworben werden – und zwar auf allen Kanälen, also auch in den sozialen Medien. Im Aktivpark sollen die Bilder in den kommenden Wochen nicht nur im Internet, sondern auch auf den Monitoren im Studio zu sehen sein. Das Fotoshooting übrigens lief wie am Schnürchen, erklärt Dittrich: „Die haben alle toll mitgemacht und waren sehr offen.“