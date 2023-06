Interaktive Tafeln für Gilchinger Gymnasium und Herrschinger Realschule

Von: Peter Schiebel

Digitale Tafeln bieten viele Möglichkeiten. Davon sollen Schüler in Gilching und Herrsching profitieren (Symbolfoto). © dpa

Der Zweckverband hat insgesamt 120 interaktive Tafeln für Gilchinger Gymnasium und Herrschinger Realschule bestellt. Der Einbau ist spätestens in den Herbstferien geplant.

Gilching/Herrsching – Internetseiten aufrufen, verschiedene Inhalte hin und her schieben, Texte schreiben – das alles und noch viel mehr können interaktive Tafeln. Das Arbeiten mit den überdimensionalen Tablets soll für die Schülerinnen und Schüler des Christoph-Probst-Gymnasiums in Gilching und der Staatlichen Realschule Herrsching vom kommenden Schuljahr an zum Standard werden. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für weiterführende Schulen im westlichen Teil des Landkreises Starnberg hat in ihrer jüngsten Sitzung in Gilching der Anschaffung von 120 Geräten zugestimmt.

Wie Verbandsgeschäftsführer Stefan Amon im Gespräch mit dem Starnberger Merkur erklärt, sollen alle Klassenzimmer und Fachräume der beiden Schulen mit den Tafeln ausgestattet werden. Dabei gehe es um 70 Räume in Gilching und 50 in Herrsching. Das Investitionsvolumen beträgt knapp 900 000 Euro, wovon der Freistaat rund 90 Prozent übernimmt. Der Zweckverband beteilige sich mit weniger als 100 000 Euro an dem Vorhaben, sagt Amon. Ihm gehören die Gemeinden Andechs, Gilching, Herrsching, Inning, Seefeld, Weßling und Wörthsee an. Der Zeitplan sieht nach Angaben Amons vor, die Tafeln nach Möglichkeit in den Sommerferien zu installieren, spätestens jedoch in den Herbstferien.

Insgesamt hätten sich an der europaweiten Ausschreibung drei Unternehmen beteiligt, von denen zwei jedoch nicht die Ausschreibungskriterien eingehalten hätten, erklärt Amon. Folglich sei der Auftrag an den dritten Bieter gegangen, eine Firma aus Dachau, deren Angebot noch unter der internen Kalkulation gelegen habe.

Am Christoph-Probst-Gymnasium sind bislang bereits vier Räume mit interaktiven Tafeln ausgestattet. Dabei handelt es sich um Klassenzimmer in den Containern an der Talhofstraße, in denen früher der Hort untergebracht war. „Die Lehrer schwärmen davon“, sagt Amon. Auch an anderen Schulen sind interaktive Tafeln bereits im Einsatz, zum Beispiel an der Christian-Morgenstern-Schule in Herrsching. Auch dort seien die Erfahrungen positiv.