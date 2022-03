Interesse an Fernwärme steigt

Von: Hanna von Prittwitz

Derzeit gesperrt: die Straße Am Römerstein in Gilching. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Der Bau des Fernwärmenetzes zählt heuer zu den großen Projekten in der Gemeinde Gilching. Die Straße Am Römerstein ist derzeit für den Trassenbau gesperrt. Die Entwicklungen weltweit sorgen für steigendes Interesse. Und auch bei der Geothermie tut sich was.

Gilching – Bei den Gemeindewerken in Gilching laufen in diesen Tagen die Telefone heiß. Immer mehr Menschen interessieren sich für das Fernwärmenetz, das die Gemeinde plant. „Das Interesse ist groß“, sagte gestern Klaus Drexler, Vorstand der Gemeindewerke. Er wartet allerdings noch händeringend auf Förderzusagen.

Der Bau des Fernwärmenetzes ist in drei Abschnitten geplant, mit dem ersten hat die Gemeinde bereits auf eigene Faust begonnen. Denn solange keine Förderzusagen aus dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) vorliegen, zahlt die Kommune selbst. „Wir haben den Antrag im Januar eingereicht. Wir hoffen täglich auf Antwort“, sagte Drexler. Allerdings seien die personellen Ressourcen in dem Amt knapp. „Und so ein Antrag zählt 100 Seiten, durch die man sich durcharbeiten muss.“ Erst wenn die Zusage vorliege, könne ausgeschrieben werden. „Wenn es gut läuft, können wir Ende des Jahres anschließen“, sagt Drexler. Im Gewerbegebiet Ost allein – dort haben sich die Firmen nach einem Gemeinderatsbeschluss zur Abnahme der Fernwärme verpflichtet – seien zwölf große Abnehmer fix. Dazu kamen allein in den vergangenen Tagen vier, fünf neue Interessenten aus dem nahe liegenden Dorfgebiet. Täglich riefen allerdings auch Hausbesitzer an, die zu weit entfernt von Fernwärmenetz wohnen. „Möglicherweise lassen sich jedoch eines Tages Insellösungen realisieren, die dann später zusammengeschlossen werden“, erklärt Drexler.

Am Ende soll das Leitungsnetz sieben Kilometer lang sein und vom Gewerbegebiet Ost aus über die Landsberger Straße und die Sonnenstraße bis hin zum Ortszentrum reichen. Drexler rechnet 2022 mit 30 bis 40 Vertragsabschlüssen, 2023 mit 60 bis 80. Allerdings würden nicht nur die Anfragen steigen, sagt Drexler, sondern auch die Preise. „Wir sind von 1 Millionen Euro Baukosten pro Kilometer Leitungsnetz ausgegangen. Das war aber vor der Verfügbarkeitskrise.“ Die aktuellen Zahlen würden derzeit ermittelt und seien ab Ende April auf der Internetseite der Gemeindewerke zu finden.

Am Anfang wird das Gilchinger Fernwärmenetz mittels Holzpellets betrieben. Dafür hat die Gemeinde bereits in Containern eine Interims-Heizzentrale, bestehend aus zwei Pelletheizkesseln und einem Ölkessel für Spitzenlast installiert. Langfristiges Ziel ist jedoch, Tiefengeothermie zu nutzen. Damit befasst sich ein Konsortium, dem unter anderem der Asto Ecopark Gauting angehört. Dessen Geschäftsführer Dr. Bernd Schulte-Middelich informierte gestern auf Anfrage über den aktuellen Sachstand.

Bekanntlich ist das Gebiet rund um den Flughafen für Geothermie geeignet. Dort wurde in den 70er Jahren erfolglos nach Öl gebohrt, „aber daher wissen wir, wie es um den Untergrund bestellt ist“, so Schulte-Middelich. So sei bereits in 2500 bis 3000 Meter Tiefe 100 Grad heißes Wasser zu finden – daher habe man sich auf einer Fläche nahe des Flughafens und fern jeder Bebauung einen Claim gesichert. „Derzeit befinden wir uns in einem umfangreichen Genehmigungsverfahren“, sagte Schulte-Middelich. Die Bohrung müsse nach Bergrecht genehmigt werden, die baulichen Anlagen nach kommunalem Planungsrecht. „Wir sind mitten drin, daher wollen wir keine Erwartungen wecken, was den Zeitplan angeht“, sagte er gestern. Das Thema sei sensibel, es gebe nach wie vor Vorbehalte. „Dabei tasten wir das Grundwasser in 20, 30 Meter Tiefe nicht an, damit kommen wir nicht in Berührung.“ Das Wasser aus der Tiefe gelange auch nicht in die Häuser oder den Kreislauf. Und es finde eine lange Phase der Testung statt, bevor man mit Geothermie schließlich loslegen dürfe. Zu den Abnehmern könnten neben Gilching auch Gauting und Weßling zählen, und das Gebiet rund um den Sonderflughafen. „Und falls in zehn Jahren alle mitmachen wollen: Wir haben uns noch einen zweiten Claim gesichert.“