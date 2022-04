Jugendtreff als Spendenbörse

Von: Hanna von Prittwitz

Von Kleiderspenden umgeben: Anne Sofie Hoppe und Malte Neugebauer im Gilchinger Jugendtreff. © Hanna von Prittwitz

Die Hilfsbereitschaft der Menschen für Kriegsflüchtlinge zeigt sich auch in der Gemeinde Gilching überall. Der Jugendtreff unter der Rathausturnhalle, die als Drehscheibe für Flüchtlinge dient, ist zu einer zentralen Annahmestelle für Spenden geworden.

Gilching – Die Gilchingerin hat Deo eingekauft, eine Körperlotion und Handcreme. Alles legt sie vor Sozialpädagogin Anne Sofie Hoppe auf den Tisch im Eingangsbereich des Gilchinger Jugendtreffs. „Das stand heute auf der Liste im Internet, das wird gebraucht“, stellt die Frau fest und verabschiedet sich mit einem freundlichen „Bis morgen!“. So geht das in dem Jugendtreff unterhalb der Gilchinger Rathausturnhalle mehrmals täglich. „Die Hilfsbereitschaft ist unglaublich“, sagt Leiter Malte Neugebauer.

Dabei sind die Räume des Treffs kaum wiederzuerkennen. In einer Ecke spielen zwar Jugendliche am Kicker, zwei Mädchen fläzen gemütlich auf einem Sofa. Doch im hinteren Bereich stapeln sich Klamotten auf Bierbänken und schnell gezimmerten Tischen, ringsum stehen schwer beladene Kleiderständer. An Schränken kleben Zettel in kyrillischen Schriftzeichen. „Die hat eine Studentin für uns beschriftet“, erklärt Neugebauer.

Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine haben Gilchinger Jugendlichen Spenden gesammelt. „Ursprünglich wollten wir die Sachen an die Grenze bringen“, sagt Neugebauer. Das war, bevor die ersten Flüchtlinge kamen. Nun ist der Bedarf ein ganz anderer. Täglich veröffentlichen Neugebauer und sein Team auf der Internetseite des Jugendtreffs eine aktuelle Liste der Dinge, die dringend gebraucht werden. Koffer mit Rollen beispielsweise oder Sonnencaps, Flip-Flops ab Größe 37, neue Unterwäsche, Babybrei. Neben den derzeit 52 Geflüchteten in der Rathausturnhalle, die als Erstaufnahmestelle genutzt wird, waren bis Freitag in Gilching knapp 90 Menschen privat untergebracht.

„Alle haben uns geholfen.“

Sie und die Menschen aus der Halle konnten oftmals nur ihre Papiere mitnehmen und die Kleidung, die sie am Leib trugen. „Viele schauen täglich vorbei, auch um mal rauszukommen“, sagt Neugebauer. Wenn in der Halle oder in einem Privathaushalt etwas dringend gebraucht wird, geht die Info weiter an den Jugendtreff. „Wir stellen die Anfrage auf die Internetseite, und dann ist das Problem oft ganz schnell gelöst“, berichtet der Leiter.

Spenden entgegennehmen, sortieren, die Liste aktualisieren, all das erfordert viel Einsatz von den Ehrenamtlichen. „Wir sind sehr dankbar für die vielen Helfer, die uns unterstützen, das möchte ich wirklich betonen“, sagt Anne Sofie Hoppe, die mit ihrer Kollegin Kristina Krone zum Jugendtreff-Team zählt. Als die Kleiderberge wuchsen, hätten Gilchinger Einzelhändler Kleiderstangen und Inventar gespendet. Malte Neugebauer ist froh: „Alle haben uns geholfen.“

Kleidung und Schuhe für Frauen werden derzeit nicht mehr entgegengenommen. Das Jugendtreff-Team bittet auch darum, nur gut erhaltene, gewaschene und funktionsfähige Ware zu bringen. „Wir haben auch Spenden in schrecklichem Zustand erhalten“, heißt es auf der Internetseite. Das macht natürlich doppelte und dreifache Arbeit, die Sachen müssten den Menschen wieder mitgegeben werden. Montag bis Freitag, 13 bis 19 Uhr, stehen Neugebauer und das Team bereit. Anfragen werden unter (0 81 05) 778 45 45 beantwortet. Die Liste findet sich auf der Seite jugendtreff-gilching.de unter „Aktuelles“.