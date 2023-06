Kiesabbaupläne lassen es knirschen

EineVerlängerung für Kiesabbau sorgt für Ärger zwischen Gilching und Weßling. © arifoto UG

Zwischen den Gemeinden Gilching und Weßling gibt es Knatsch. Am Montagabend sprach sich der Gilchinger Bauausschuss gegen die Pläne Weßlings aus, den Kiesabbau auf einer bestehenden Anlage nahe St. Gilgen um weitere 20 Jahre zu verlängern.

Gilching – Steht auf der Tagesordnung des Gilchinger Bauausschusses als letzter Punkt unter anderem „Frühzeitige Beteiligung Bebauungsplanverfahren…“ der Gemeinde Weßling, werden die Anliegen der Nachbargemeinde normalerweise ohne große Diskussion durchgewunken. Nicht so am Montag. Sichtlich verstimmt lehnten Bürgermeister Manfred Walter und der Ausschuss das Vorhaben „3. Änderung Kiesabbau St. Gilgen“ einstimmig ab.

Eine Begründung der Ablehnung hatte Walter bereits am 16. Juni an seinen Weßlinger Amtskollegen Michael Sturm übermittelt, obwohl zu dem Zeitpunkt noch das Plazet des Bauausschusses fehlte. „Wir haben sehr kurzfristig davon erfahren. Um die Frist eines Widerspruchs einzuhalten, musste ich in Absprache mit unserem Anwalt die Stellungnahme vorab abgeben. Allerdings mit dem Hinweis, dass der Beschluss des Bauausschusses nachgereicht werde“, so Walter.

Hintergrund der frühzeitigen Beteiligung ist ein Beschluss des Weßlinger Gemeinderats, die Genehmigung der bestehenden Bauschuttrecyclingsanlage nördlich der Autobahn A 96, etwa zwei Kilometer vom Weßlinger Ortszentrum entfernt, um weitere 20 Jahre zu verlängern (wir berichteten). Bereits Ende 2022 war die Genehmigung abgelaufen, die ursprünglich auf zehn Jahre Laufzeit festgesetzt war. Seitens der Gemeinde Weßling wurde die geplante Verlängerung der Anlage damit begründet, als dass „aufgrund der umgebenden Nutzungen – Autobahn A 96, Wertstoff-Umladestation sowie Asphaltmischanlagen – die Fortführung der Bauschuttrecyclingsanlage an dieser Stelle als geeignet gesehen wird“.

Als „äußerst kritisch“ beurteilte das Vorhaben hingegen Gilchings Bauamtsleiter Max Huber. „Es war eine Renaturierung des Geländes geplant. Davon ist nun keine Rede mehr. Weßling tut sich da leicht, weil alles über Gilchinger Flur abgewickelt und auch der gesamte Verkehr über Gilching laufen wird“, sagte er. „Außerdem befindet sich in direkter Nachbarschaft ein Wasserschutz- sowie Landschaftsschutzgebiet.“ Bereits in seiner Stellungnahme an die Gemeinde Weßling hatte Bürgermeister Walter darauf hingewiesen, dass die Planung dem „interkommunalen Abstimmungsgebot“ unterliege, wonach „Bauleitpläne benachbarter Gemeinde aufeinander abzustimmen sind“. Im Übrigen kritisiert Walter, dass Weßling versuche, sich „Negativeinrichtungen durch Planung nördlich der Autobahn und damit weit weg vom eigenen Ortszentrum“ zu entledigen.

„Daher drängt die Gemeinde Gilching darauf, bereits ausgebeutete Flächen endgültig zu rekultivieren, und lässt bauleitplanerisch keine weiteren baulichen Entwicklungen an diesem Standort zu“, so Walter. „Es ist der betroffenen Bevölkerung zum Beispiel in St. Gilgen nicht vermittelbar, dass sie über Jahrzehnte hinweg ausschließlich die Lasten tragen soll.“ Oliver Fiegert (BfG) brachte es auf den Punkt: „Hier muss ein Riegel vorgeschoben und, wie geplant, der regionale Grünzug wieder hergestellt werden.“ Das sah auch der Ausschuss so und verabschiedeten Walters Stellungnahme.

Uli Singer