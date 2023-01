Kiltis, Genesis, Haikus und Musik

Gilchings Museum „SchichtWerk“

Im Museum „SchichtWerk Zeitreisen im Wersonhaus“ in Gilching ist noch bis März die Sonderausstellung „Genesis“ von Rose Zaddach zu sehen. Ein Erlebnis, auch akustisch.

Gilching – Die Idee zu dem Projekt hatte Rose Zaddach bei einer Nachtwanderung auf der Schwäbischen Alb. Der Mars war der Erde damals sehr nahe und schimmerte rötlich am Nachthimmel. Auf einer Lichtung verlor sie sich im Blick in die Unendlichkeit. „Da habe ich mich verbunden gefühlt mit dem ganzen Weltall“, erinnert sich die bald 80-jährige Künstlerin beim Gespräch im Museum „SchichtWerk“ im Gilchinger Wersonhaus. Dort ist noch bis 19. März die Sonderausstellung zu sehen mit dem Thema „Genesis –Mensch und Universum“.

Das Erlebnis auf der Alb ist viele Jahre her. Damals begann Zaddach erst mit dem Schreiben von Lyrik, dann malte sie Bilder, wie sie sich die Entstehung des Weltalls und des Planeten Erde vorstellte. Sie experimentierte mit Sand und Marmormehl, Papier, Farbe und Kohlestift auf großen und kleinen Leinwänden, zudem schrieb sie Gedichte, in denen sie ihr Staunen über die Schöpfung ausdrückte. Dann konzentrierte sie die Aussagen in Haikus, kurzen Gedichten aus drei Sätzen, eine Dichtkunst aus Japan.

Jahre vergingen mit dem Projekt, zwischendrin schrieb Zaddach noch mehrere Bücher, darunter Dichtung und Romane, und stellte ihre Werke aus. Die Gilchinger konnten sich das Werden des Genesis-Projekts bereits im Rahmen der vergangenen Kulturwoche anschauen, zuvor noch bei einer Ausstellung in St. Sebastian, und in ihrer Vollendung sind die bedeutendsten Bilder, Texte und Haikus nun im Museum „SchichtWerk – Zeitreisen im Wersonhaus“ zu sehen und zu lesen. Dazu kommt das bibliophile Buch zum Projekt und vor allem der Film „Genesis“, ein achtminütiges Kleinod, das im Nebenraum – nahe dem alten Kachelofen von Jules Werson –, über die Leinwand flimmert. Die Filmmusik komponierte der Gräfelfinger Filmmusikstudent Felix Hirte, Andreas Wening aus Gilching und Mitglied beim Verein Zeitreise Gilching, schuf aus den Bildern Zaddachs eine dreidimensionale Wunderwelt, eine faszinierende Collage über die Entstehung der Welt und das Streben in die Zukunft. Sie endet hoffnungsvoll.

Zu sehen war der Film in Teilen und mit Haikus schon an der Außenfassade: Er brachte während der Gilchinger Kulturtage das Museum zum Leuchten (wir berichteten). „Und er soll hinaus in die weite Welt“, kündigt Annette Reindel an, Vorsitzende des Vereins Zeitreise, und Leiterin des Museums „SchichtWerk“. Dafür wird allein schon Komponist Hirte sorgen: Die Musik für „Genesis“ ist seine Bachelorarbeit.

Für Reindel schließt sich mit der Sonderausstellung ein Kreis. Sie hat die Ausstellung kuratiert und sich mit der ihr innewohnenden Leidenschaft in das Thema hineinbegeben. Also erfährt der Betrachter auch viel über das Leben Zaddachs, dadurch wiederum erschließen sich ihre Denk- und Arbeitsweise. In den weiteren Ausstellungsräumen können die Besucher nach wie vor ihr Wissen über die Kiltis erweitern, dabei ist der Name „SchichtWerk“ Programm: Überall gibt es Schubladen, die immer neue Informationen und neues Wissen preisgeben, und so können sich die Besucher Schicht für Schicht in die Vergangenheit hineinarbeiten.

Auch Zaddachs Bilder entstehen in Schichten, und mit ihrem Blick in die Zukunft der Menschheit und des Planeten komplettiert sich die Zeitschiene im Museum im alten Wersonhaus, das 1914 von Melchior Fanger geplant, von dem Künstler Jules Werson bewohnt und in den 80ern an die Gemeinde verkauft wurde. „Wir bekommen viel positives Feedback auf diese Kombination aus Kunst, Wissenschaft und Philosophie“, sagt Reindel. Die gleiche Arbeitsweise, also Schicht für Schicht, „das ist kein Zufall“, sagt sie. Und Manfred Gehrke, der mit Reindel gemeinsam das „SchichtWerk“ betreut, ergänzt: „Wir denken in die ähnliche Richtung.“

„Genesis“ war beileibe nicht das letzte Projekt von Rose Zaddach, das verrät sie beim Abschied noch verschmitzt. An ihrem Geburtstag diesen Sonntag plant sie ein kleines Kunstprojekt. Und sie arbeitet an einem Roman. „Es geht um Mütter in drei Generationen“, sagt sie. In einem Jahr etwa könne er fertig sein. „Genesis“ habe ihren Blick auf die Welt verändert, stellt Rose Zaddach fest. „Wir verlieren uns im Miteinander zu sehr im kleinklein.“ Es sei wichtig, die Alltagsprobleme zu lösen, ja, aber es sei auch wichtig, sich herauszuziehen. „Wir müssen die Ereignisse in Relation setzen zur Geschichte der Menschheit und des Weltalls. Und alles ist mit allem verbunden.“

Genesis

ist noch bis 19. März im Museum „SchichtWerk – Zeitreisen im Wersonhaus“ zu sehen (Brucker Straße 11). Das Museum ist immer dienstags von 10 bis 12 Uhr (Feiertage und Ferien ausgenommen) sowie jeden Sonntag (Feiertage ausgenommen) während der Sonderausstellung von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Und nach Absprache unter (0 81 05) 772 49 53.