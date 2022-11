Eine Herzensangelegenheit

Von: Hanna von Prittwitz

„Der kleine Mann im kleinen Haus ... und die Musik“: Sonja Hiermaier mit ihrem ersten Kinderbuch. Mit dem Erlös aus dem Verkauf möchte sie die Elterninitiative Intern 3 der Haunerschen Kinderklinik unterstützen. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Sonja Hiermaier aus Gilching ist eher durch Zufall Buchautorin geworden. Verdienen kann sie damit nichts. Aber Spenden für den guten Zweck sammeln, das will sie mit „Der kleine Mann im kleinen Haus ... und die Musik “ auf jeden Fall.

Gilching – An einem Sommerabend wollte der kleine Elias, damals etwa zwei Jahre alt, auf gar keinen Fall einschlafen. Seine Oma Sonja Hiermaier (54) rettete die Situation mit einer Geschichte, die sie ihm aus dem Stegreif erzählte. In diesem Moment entstand in der Gilchingerin die Idee, für Elias ein Buch zu schreiben und zu malen. Nun möchte sie mit ihrem Werk eine Spendenaktion verbinden. Der Erlös soll der Haunerschen Kinderklinik, Krebsstation Intern 3, beziehungsweise der dortigen Elterninitiative zugutekommen. Denn die Klinik hat einen großen Anteil daran, dass Sonja Hiermaier Großmutter geworden ist.

Als Sonja Hiermaiers Sohn Benedikt drei Jahre alt war, erkrankte er an Akuter lympathischer Leukämie (ALL). Die Familie erlebte schwere Monate. „Die Zeit war hart“, sagt Sonja Hiermaier. Doch sie hätten sich sehr gut aufgehoben gefühlt im Dr. von Haunerschen Kinderspital in München. „Dafür bin ich ewig dankbar.“ Ihr Kind wurde gesund und ist heute, mit 25 Jahren, Vater von Elias.

Auch die Entstehungsgeschichte des Buches ist insofern spannend, da Hiermaier auch die Illustrationen selbst angefertigt hat. Eigentlich wollte sie eine Freundin, die eine Aquarellschule betreibt, darum bitten. „Aber die Freundin meinte, ich könnte das schon.“ Sie half Hiermaier, die Bilder, die sie im Kopf hatte, gestalterisch umzusetzen und auf Papier zu bringen.

Hiermaier fand schließlich sogar einen Berliner Verlag, der das Buch gedruckt hätte. „Aber das Buch hätte dann 12,99 Euro gekostet, davon hätte ich 1,24 Euro Autorenhonorar erhalten.“ Das war natürlich viel zu wenig für die Spendenaktion, die Hiermaier im Sinn hatte. „Also habe ich mehrere Exemplare selbst gedruckt und kümmere mich nun selber um den Verkauf.“

Sonja Hiermaier hat Kindergärten in Bayern und Baden-Württemberg angeschrieben und außerdem Kinderarztpraxen. „Auch im Freundeskreis habe ich die Aktion mit meinem Buch publik gemacht.“ In Gilching erhielt sie in einem Buchladen und einem Kinderbekleidungsgeschäft die Möglichkeit, ihr Werk auszulegen. Möglicherweise kann Hiermaier auch auf dem einen oder anderen Weihnachtsmarkt ihr Büchlein verkaufen, daran feilt sie gerade.

In ihrem Werk erzählt sie die Geschichte von einem kleinen Mann, der für sein Leben gern Musik im Radio hört. Dann geht das Gerät kaputt und seine tierischen Freunde überlegen, wie sie ihm eine Freude machen können, bis es repariert ist.

„Es geht darum, dass es ein gutes Gefühl vermittelt, anderen eine Freude zu machen“, erklärt Hiermaier. Sie sagt: „Das Projekt ist für mich eine Herzensangelegenheit.“ Der Elterninitiative Intern 3, die Familien von an Krebs erkrankten Kindern unterstützt, seien durch die Pandemie viele Spenden weggebrochen. „Gewinn mache ich keinen“, das ist Hiermaier klar. Doch auch dies sehe sie als ihre eigene, private Spende. „Ich möchte mit dem Buchverkauf einfach dazu beitragen, die Kasse der Elterninitiative wieder ein bisschen zu füllen.“

Das Buch „Der kleine Mann im kleinen Haus ... und die Musik“ ist für 10 Euro zuzüglich Versandkosten per E-Mail an die.sonne@kabelmail.de erhältlich.