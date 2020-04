Unikate auf dem Bauernhof

Die Starnberger Kreisbäuerin Anita Painhofer ist seit gut 20 Jahren begeistert für Klosterarbeiten. Was sie gefertigt hat, hat sie dem Starnberger Merkur gezeigt.

Geisenbrunn– Im Hausflur von Anita Painhofer in Geisenbrunn steht ein großer Glasschrank, in dem ihre Klosterarbeiten für den Betrachter schön drapiert sind – wie viele es genau sind, kann die Kreisbäuerin nicht sagen. Die bunten Arbeiten sind nach Anlässen geordnet, auch ihre Osterarbeiten haben im Schrank ihren besonderen Platz. Gebetseier, Wachsschäfchen mit Blumenkränzen und ein auferstandener Jesus – alles Motive, die Painhofer selbst mit höchster Konzentration und Genauigkeit angefertigt hat.

„Die Klosterarbeit geht bis ins 16. Jahrhundert zurück“, sagt die 58-Jährige. „Damals waren die Arbeiten für die Schwestern wohl ein Anlass, um gemeinsam die Freizeit zu verbringen und ihrem Glauben nachzukommen.“ Von den Klöstern aus kam das Handwerk zu den Bauernhöfen in Oberbayern, wo Landfrauen ebenfalls anfingen, die aufwendigen Arbeiten zu nähen, zu kleben und zu wickeln.

Anita Painhofer entdeckte ihre Liebe für diese Kunstform vor gut 20 Jahren. Es sei ein schleichender Prozess gewesen, denn zumindest das Nähen habe ihr eigentlich nicht gelegen, sagt sie: „Als ich in meiner Heimat in Landsberg am Lech Hauswirtschaft studierte, war ich immer froh, wenn das Fach Handarbeit vorbei war“, erinnert sie sich.

Als Anita Painhofer über ihren Mann nach Geisenbrunn gekommen war, lernte sie Traudl Well kennen, eine Volksmusikerin mit viel Wissen rund um die Klosterarbeit. „Sie hat mich mit ihrer Vita sehr beeindruckt und so bin ich an die Klosterarbeit gekommen“, sagt Painhofer. In ihrem Keller richtete sie einen Raum für die Bastelarbeiten ein, den sie extra mit Schlaglicht ausleuchten ließ. „So trafen wir uns regelmäßig, um gemeinsam Klosterarbeiten zu machen und Kaffee und Kuchen zu genießen.“ Zwischenzeitlich kamen bis zu zehn Frauen auf dem Hof der Familie Painhofer zum Lernen und Arbeiten zusammen. Haargenau wickelten sie dann hauchdünne Gold- und Silberdrähte um Blätter, zogen Perlen auf und bestickten Stoffe. „Je nach Größe braucht man für ein Stück manchmal Monate“, sagt die Geisenbrunnerin.

Ihr Hausaltar zählt zu Painhofers Lieblingsstücken: „Den habe ich vor gut 15 Jahren gemacht und ihn schätze ich besonders wert, da er anspruchsvoller war und mir bewiesen hat, dass ich mich im Laufe der Zeit verbessert hatte“, sagt Painhofer.

Zurzeit arbeitet sie an keinem Stück: Manchmal müsse man auch pausieren, um sich anderen Dingen zu widmen, sagt sie. Ostern zum Beispiel, wobei auch hier die Arbeiten eine Rolle spielen. Traditionell steht bei ihrer Familie ein Osterkorb zum Frühstück am Sonntagmorgen auf dem Tisch, in den auch eine Klosterarbeit kommt: „Dieses Jahr werde ich ein besticktes Ei beilegen, das ich von einer Dame geschenkt bekommen habe. Sie weiß, wie sehr ich dieses Handwerk schätze.“

Auch Painhofers drei erwachsene Töchter haben gelernt, die Klosterarbeit zu würdigen, denn sie wissen von ihrer Mutter, wie viel Arbeit hinter den Stücken steckt. „Alles Unikate“, sagt Anita Painhofer. Die mittlere Tochter, Elisabeth, führt mit den Eltern den Ackerbaubetrieb in Geisenbrunn, sie hat zwei Kinder. „Für die Enkel fertige ich vielleicht eine Klosterarbeit an. Das kann ich mir vorstellen.“

Von Alice Beckmann-Petey